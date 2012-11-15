"Антонов" презентовал новый Ан-148 во Вьетнаме

Производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) презентовал пассажирский самолет нового поколения АН-148 во Вьетнаме.

Как сообщает пресс-служба ГП «Антонов», презентация прошла в рамках официального визита во Вьетнам премьер-министра Украины Николая Азарова.

Во время презентации президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива отметил преимущества региональных лайнеров Ан-148 и Ан-158, а также рассказал о проектируемых самолетах этого семейства, способных решать специфические задачи вьетнамских министерств и ведомств.

«Мы предлагаем провести на этих машинах комплекс работ, аналогичный тому, который выполняется на Ан-32 ВВС Индии, - сказал он. – Это позволит продлить их эксплуатацию еще на 20 лет и станет значительно более эффективным решением, чем закупка новых самолетов аналогичного класса».

В сообщении отмечается, что представленный вниманию вьетнамцев Ан-148-100В находится в совместной эксплуатации авиакомпаниями «Международные авиалинии Украины» и «Авиалинии Антонова». Самолет 14 ноября перелетел из Киева в Ханой, преодолев с одной промежуточной посадкой более 8000 км.

Также в пресс-релизе отмечается, что модернизированный Ан-148 лично был представлен Н.Азаровым министру транспорта Вьетнама Дин Лаа Таню.

Кроме министра транспорта, на презентации присутствовали представители Министерства транспорта, Министерства обороны, ряда силовых ведомств и коммерческих авиакомпаний, включая крупнейшего перевозчика страны авиакомпанию Vietnam Airlines.

Справка УНИАН. Ан-148-100В является базовым самолетом семейства региональных пассажирских лайнеров нового поколения и предназначен для перевозки до 85 пассажиров на международных и внутренних линиях. Самолет оптимален для применения в условиях Юго-Восточной Азии. Он обладает необходимой дальностью полета, может работать со слабоподготовленных грунтовых ВПП, в условиях жары (до 45 градусов по Цельсию) и высокой влажности. К настоящему времени в коммерческую эксплуатацию поступило 13 самолетов семейства. На них уже перевезено в общей сложности более 1,5 млн пассажиров.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

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