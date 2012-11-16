Металлурги в январе-октябре увеличили импорт железорудного сырья на 92%

За 10 месяцев 2012 г. метпредприятия Украины увеличили относительно аналогичного периода 2011 г. импорт железорудного сырья (ЖРС) на 92% - до более 2,152 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации горнорудных предприятий «Укррудпром».

В частности, из Российской Федерации импортировали за указанный период железорудное сырье Алчевский меткомбинат (около 1,577млн тонн), Днепровский меткомбинат им. Дзержинского (221,5 тыс. тонн). меткомбинат им. Ильича (123,2 тыс. тонн), меткомбинат «Азовсталь» (145 тыс. тонн), «Запорожсталь» (77,2 тыс. тонн). Другие метпредприятия Украины завезли по импорту 8,6 тыс. тонн ЖРС.

По данным «Укррудпрома», за 10 месяцев 2012 г. украинские горнодобывающие предприятия реализовали 57,895 млн тонн продукции – на 2,8% меньше аналогичного периода прошлого года. На экспорт отгружено 29,370 млн тонн железорудной продукции, что на 4,7% больше. Объем поставок на внутренний рынок сократился на 9,4% - до 28,525 млн тонн. В частности, поставки металлургическим предприятиям снизились на 9,7% - до 27,789 млн тонн.

В октябре украинские горнорудные предприятия реализовали 5,574 млн тонн ЖРС - на 0,3% больше сентября 2012 г. и на 10,8% меньше октября 2011 г. На внутреннем рынке в октябре реализовано 2,671 млн тонн, что на 0,3% больше, чем в сентябре и на 17,7% меньше, чем в октябре прошлого года. Экспортные поставки выросли на 0,3% относительно сентября т. г. – до 2,903 млн тонн. Относительно октября 2011 г. они снизились на 3,3% .

По данным «Укррудпрома», на 1 ноября 2012 г. на складах предприятий ассоциации накопилось около 1,315 млн тонн железорудной продукции. С начала года объемы остатков на складах в целом увеличились на 109,7 тыс. тонн.

По уточненным данным, в Украине за 10 месяцев 2012 г. объемы производства руды железной выросли в сравнению с 10 месяцами 2011 г. на 1% - до 66,553 млн тонн, концентрата - также на 1% - до 55,275 млн тонн. Производство агломерата увеличилось на 2% - до 35,682 млн тонн, окатышей – на 3% - до 18,747 млн тонн.

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