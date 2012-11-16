Беларусь отвергает претензии России о возврате 1,5 млрд долл. нефтяных пошлин

Минск. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович отвергает претензии России о возврате в российский бюджет 1,5 млрд долл. в связи с вопросом экспорта растворителей и разбавителей с территории Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил 15 ноября на пресс-конференции в Минске.

«Что касается каких-то мифических миллиардов, то белорусская сторона ничего не нарушила, поэтому упрекать нас недоплатами или другими какими-то вещами – некомпетентно», - подчеркнул М.Мясникович.

Он уверил, что Беларусь работает корректно и исполняет все взятые на себя обязательства.

«А если что-то в рамках нормативно-правового регулирования ЕЭП и ТС не до конца урегулировано, то это не значит, что нужно упрекать и считать какие-то упущенные выгоды. Любая интеграция связана с определенными уступками другому. Плохо, когда партнеры начинают считать, где кто выиграл, а где проиграл», - отметил М. Мясникович.

В то же время госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота считает, что спор о нефтяных пошлинах – не самое сложное в отношениях двух государств.

«Я уверен, если спор существует, то это не самое сложное в наших отношениях, стороны разберутся сами. Я в этом споре не участвую, поэтому ничего сказать не могу», - сказал Г. Рапота.

Как сообщал УНИАН, в конце июля межведомственная группа из представителей профильных госструктур под руководством Федеральной таможенной службы России проверяла легальность производства и экспорта растворителей и разбавителей с территории Беларуси. По неофициальным данным, результатом работы группы стало прекращение российскими нефтяными компаниями поставок в Беларусь нафты – продукта нефтепереработки, который является сырьем для производства растворителей и разбавителей.

По мнению независимых аналитиков, экспорт растворителей и разбавителей, а также смазочных материалов стал одним из ключевых факторов, который обеспечивал приток валютной выручки в Беларусь в первом полугодии.

Справка УНИАН. В соответствии с документами, подписанными в декабре 2010 года в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП), Беларусь получает российскую нефть и нефтепродукты беспошлинно, но при этом обязана перечислять в российский бюджет 100% экспортных пошлин на нефтепродукты из российского сырья, поставляемые за пределы Таможенного союза.

В перечень нефтепродуктов, при экспорте которых Беларусь должна уплачивать вывозную пошлину, не внесены разбавители и растворители.

В первом полугодии 2012 года поставки разбавителей и растворителей из Беларуси увеличились по сравнению с таким же периодом 2011 года в 4,9 раза, горюче-смазочных материалов – в 47 раз.

Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, потери российского бюджета от действия в Беларуси бизнеса с растворителями составляет, по экспертным оценкам, 1,5-2,5 млрд долл.