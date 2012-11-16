ЕМЗ наладил выпуск 12-метрового проката
Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) группы «Метинвест» после модернизации предприятия наладил выпуск 12-метрового проката.
Об этом сообщается в пресс-релизе «Метинвеста».
Согласно сообщению, на стане «550» после капитального ремонта участка холодильника появилась возможность производить 12-метровые фасонные профили для машино- и судостроения, тогда как ранее агрегат специализировался только на прокатке продукции длиной от 3 до 9 метров.
«Ключевой опцией в комплексе ремонтных работ является установка дополнительного, третьего цепного транспортера, который и позволяет прокатывать продукцию до 12 метров», - сообщает пресс-служба «Метинвеста».
По данным компании, инвестиции в проект составили 4,5 млн грн.
«На рынке металлопродукции установилась жесткая конкуренция, и мы беремся за производство ранее несвойственных нам видов проката. Традиционно на стане «550» мы производили металлопрокат длиной 3-9 метров. Только за первую неделю ноября мы произвели более одной тысячи тонн продукции 12-метровой длины: швеллер и балку №12», - цитирует пресс-служба генерального директора ЕМЗ Александра Подкорытова.
Справка УНИАН. На стане «550» Енакиевского метзавода производится более 20 видов фасонного и сортового проката: швеллеры, балки, уголки, полоса для клеммы раздельного крепления железнодорожных рельс, полособульбовые профили, рельсы для узкоколейки.
ПАО «ЕМЗ» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки.
Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).
Енакиевский металлургический завод за 2011 год нарастил производство проката на 6,4% по сравнению с 2010 г. - до 2,548 млн тонн.
В группу «Метинвест» входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл.