ЕМЗ наладил выпуск 12-метрового проката

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) группы «Метинвест» после модернизации предприятия наладил выпуск 12-метрового проката.

Об этом сообщается в пресс-релизе «Метинвеста».

Согласно сообщению, на стане «550» после капитального ремонта участка холодильника появилась возможность производить 12-метровые фасонные профили для машино- и судостроения, тогда как ранее агрегат специализировался только на прокатке продукции длиной от 3 до 9 метров.

«Ключевой опцией в комплексе ремонтных работ является установка дополнительного, третьего цепного транспортера, который и позволяет прокатывать продукцию до 12 метров», - сообщает пресс-служба «Метинвеста».

По данным компании, инвестиции в проект составили 4,5 млн грн.

«На рынке металлопродукции установилась жесткая конкуренция, и мы беремся за производство ранее несвойственных нам видов проката. Традиционно на стане «550» мы производили металлопрокат длиной 3-9 метров. Только за первую неделю ноября мы произвели более одной тысячи тонн продукции 12-метровой длины: швеллер и балку №12», - цитирует пресс-служба генерального директора ЕМЗ Александра Подкорытова.

Справка УНИАН. На стане «550» Енакиевского метзавода производится более 20 видов фасонного и сортового проката: швеллеры, балки, уголки, полоса для клеммы раздельного крепления железнодорожных рельс, полособульбовые профили, рельсы для узкоколейки.

ПАО «ЕМЗ» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки.

Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

Енакиевский металлургический завод за 2011 год нарастил производство проката на 6,4% по сравнению с 2010 г. - до 2,548 млн тонн.

В группу «Метинвест» входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл.