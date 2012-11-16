Металлургам прогнозируют, что в 2013 году их убытки сократятся вдвое

В 2013 убытки металлургов должны сократиться за счет улучшения мировой конъюнктуры рынка стали. Такой прогноз дал руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Арт Капитал» Игорь Путилин, комментируя УНИАН информацию о том, что доналоговый убыток металлургических предприятий Украины за 9 месяцев 2012 года составил 10,964 млрд грн.

«В 2013 убытки металлургов должны сократиться за счет улучшения мировой конъюнктуры рынка стали - мировой спрос на сталь начнет снова расти и украинские заводы за счет этого улучшат свои результаты, однако по-прежнему будут работать в убыток. Мы прогнозируем, что доналоговые убытки могут сократиться вдвое по сравнению с 2012 г.», - сказал аналитик.

По мнению И. Путилина, основной причиной роста убытка металлургов в текущем году стало падение цен на сталь, в частности, в Украине средние цены на заготовку упали на 12%. Второй причиной он назвал спад производства, связанный со снижение мирового спроса на сталь.

«Общая политика трансфертного ценообразования в холдинговых ГМК компаниях направлена на завышение издержек/себестоимости производства стали именно на металлургических заводах, тогда как добыча и производство железной руды получает за счет этого сверхприбыль», - сказал эксперт, характеризуя внутрикорпоративные причины убыточности металлургических предприятий Украины, большинство из которых в входят в состав крупных горно-металлургических групп и холдингов.

Аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Гайда также видит причины убытков метпредприятий в изменении мировой конъюнктуры рынка. «На финансовые результаты украинских металлургов существенно влияет замедление роста мировой экономики. Сейчас мы наблюдаем снижение платежеспособного спроса не только в Украине, но и в Европе. Кроме того, на внешние рынки экспорта вышел Китай c низкими ценами на прокат, что значительно снижает конкурентоспособность украинской продукции», - отметил он.

Как сообщал УНИАН,отрицательный финансовый результат до налогообложения металлургических предприятий Украины за 9 месяцев 2012 года составил 10,964 млрд грн, что в 11 раз больше показателя за 9 месяцев 2011 года (1 млрд грн). По итогам 9 месяцев т. г. из всех предприятий объединения металлургических заводов «Металлургпром» минимальную прибыль до налогообложения получили только Донецкий металлургический завод и завод «Электросталь» (Курахово донецкой обл.), все остальные предприятия получили убытки.