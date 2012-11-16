Air Liquid покупает активы ЕМЗ для постройки воздухоразделительной установки
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил дочерней компании французской Air Liquid компании "Эр Ликид Енакиево" приобрести участок промышленной площадки Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ) и украинско-швейцарского предприятия "Метален" для постройки воздухоразделительной установки. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
“Предоставлено разрешение "Эр Ликид Енакиево" на приобретение активов в виде целостного имущественного комплекса, который принадлежит совместному украинско-швейцарскому предприятию ООО "Метален" (Енакиево) и ПАО "Енакиевский металлургический завод” ( Енакиево), что обеспечивает возможность осуществления хозяйственной деятельности по производству промышленных газов”, - говорится в тексте распоряжения АМКУ.
Ранее УНИАН сообщал, что «Енакиевский металлургический завод» получил от французской компании Air Liquid первую партию импортного оборудования для строительства нового кислородного блока. Общая сумма инвестиций в данный проект со стороны группы компаний «Метинвест» составляет 30 млн долларов, со стороны Air Liquid - 100 млн долларов. Ожидаемая мощность воздухоразделительной установки, запуск которой планируется на 2014 год, - 40 тыс. куб. м кислорода в час.
Справка УНИАН. Енакиевский металлургический завод является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). ЕМЗ входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест».
Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).