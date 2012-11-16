Спад промпроизводства в октябре составил 4,2%

В Украине спад промышленного производства в октябре 2012 года по сравнению с октябрем 2011 года составил 4,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-октябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 1,4%, в октябре 2012 года против сентября зафиксирован рост – 5,8%.

По данным Госстата, наибольшее снижение объемов промпроизводства в октябре 2012 года против октября 2011 года зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 30,4% и машиностроении - на 10%, в частности спад объемов производства машин и оборудования составил 16,2%, электрического, электронного и оптического оборудования - 12,1%, транспортных средств и оборудования — 4,1%.

Также спад производства зафиксирован в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 9,4%, производстве неметаллической минеральной продукции — на 7%.

Основной рост производства в октябре 2012 года против октября 2011 года зафиксирован в целлюлозно-бумажном производстве, издательском деле — на 12,4%, химической и нефтехимической промышленности - на 7,4%, в т.ч. в химическом производстве - на 8,2%. Рост производства в добывающей промышленности составил 0,5%, в частности в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых - 4,6%, при этом в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, зафиксирован спад - на 4,7%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объемы промпроизводства в октябре т.г. против октября 2011 года снизились на 5,2%, против сентября 2012 года — выросли на 11,4%, а в январе-октябре 2012 года к аналогичному периоду 2011 года - рост на 4%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в октябре 2011 года по сравнению с октябрем 2010 года составил 4,7%, в январе-октябре 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 8,2%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году по пессимистическим оценкам составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.