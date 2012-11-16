Кабмин включил “Украина-Аэроальянс” в список спецэкспортеров военных товаров

Кабинет министров Украины включил авиакомпанию “Украина-Аэроальянс” в список национальных спецэкспортеров с правом осуществления авиаперевозок товаров военного назначения. «Предоставить до 1 ноября 2015 года частному акционерному обществу «Авиакомпания Украина-Аэроальянс» полномочия на право осуществления экспорта услуг по авиаперевозкам товаров военного назначения», - говорится в правительственном постановлении. Авиакомпания «Украина-Аэроальянс» специализируется на пассажирских и грузовых перевозках.

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