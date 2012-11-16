Кабмин включил “Украина-Аэроальянс” в список спецэкспортеров военных товаров
18:56, 16 ноября 2012Промышленность
4
Кабинет министров Украины включил авиакомпанию “Украина-Аэроальянс” в список национальных спецэкспортеров с правом осуществления авиаперевозок товаров военного назначения.
«Предоставить до 1 ноября 2015 года частному акционерному обществу «Авиакомпания Украина-Аэроальянс» полномочия на право осуществления экспорта услуг по авиаперевозкам товаров военного назначения», - говорится в правительственном постановлении.
Авиакомпания «Украина-Аэроальянс» специализируется на пассажирских и грузовых перевозках.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter