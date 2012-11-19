Производство труб в Украине за 10 месяцев снизилось

Производство труб (трубы большого и малого диаметров, пустотелые профили, из черных металлов) в Украине в январе-октябре 2012 г. снизилось на 4,8% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. – до 1,91 млн тонн.

Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Согласно информации Госстата, в октябре т.г. было произведено 186 тыс. тонн труб, что на 3,1% меньше показателя сентября и на 6,6% меньше показателя октября 2011 года.

Как сообщал ранее УНИАН со ссылкой на объединение «Металлургпром», за 10 месяцев 2012 г. производство стальных труб в Украине сократилось относительно аналогичного периода 2011 г. на 5%, или на 93 тыс. тонн, – до 1,771 млн тонн.

За 2011 г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 2010 г. на 26%, или на 454 тыс. тонн, – до 2,213 млн тонн.

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