Кабмин одобрил законопроект о введении утилизационного сбора

Кабинет министров одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, которым отечественным производителям будут предоставляться преференции по его уплате.

Об этом УНИАН сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий.

«Мы утвердили законопроект и утвердили постановление о направлении его в Верховную Раду», - сказал Э.Ставицкий.

Он также сообщил, что документ будет передан ВР после того, как рабочая группа уточнит некоторые цифры в документе.

Э.Ставицкий уточнил, что утилизационный сбор будет действовать на импортные автомобили, а отечественные производители получат преференции.

«На отечественные мы тоже вводим, но там у нас будет для внутреннего производителя предусмотрена специальная процедура, как в Европе и России, которая будет позволять давать некоторые преференции для отечественного производителя», - сказал Э.Ставицкий.

Он выразил надежду, что закон о введении утилизационного сбора будет принят парламентом и подписан Президентом до конца года.

«Надеемся, что в этом году закончим всю процедуру», - сказал Э.Ставицкий.

Кроме того, он уточнил, что на сегодняшний день утилизационный сбор на российские автомобили в Украине не действует, поскольку не были выполнены все процедуры по его введению.

«На данном этапе сбор не действует», - отметил Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство подготовило проект постановления, которым действие утилизационного сбора распространяется не только на автомобили из России, но и на импорт этой продукции из всех стран. При этом планировалось договориться с РФ о неприменении этого сбора в двусторонней торговле путем установления национальных режимов. Однако соответствующее межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, так и не было подписано, как планировалось, 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте. Постановление о действии утилизационного сбора на весь импорт автомобилей принято не было.

С 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

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