Динамику промпроизводства в Украине по-прежнему определяет слабый спрос - эксперты

Негативная динамика промышленного производства в Украине в январе-октябре 2012 года по-прежнему обусловлена слабым внешним и внутренним спросом.

Как отмечается в аналитическом обзоре, подготовленном экспертами «ИНГ Банк Украина», октябрьский спад промпроизводства на уровне 4,2% соответствует прогнозам банка (-4,5%), но лучше консенсус-прогноза (-6,3%).

В «ИНГ Банк Украина» отмечают, что динамика промпроизводства с начала года также демонстрирует ухудшение – до -1,4%. При этом, отмечают аналитики банка, металлургия в прошлом месяце оставалась главным фактором динамики показателя промпроизводства, показав в годовом выражении снижение на 9,4% на фоне низкого глобального спроса.

«Учитывая низкий спрос на внешних рынках, в текущем году мы наблюдаем сохранение негативной динамики в промышленности, при этом в ноябре-декабре степень снижения может быть меньше из-за влияния эффекта базы сравнения, - говорится в аналитическом обзоре. - Наш прогноз по росту промпроизводства на конец года остается на уровне -1,2% (спад 1,2%)».

В свою очередь, руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен также называет слабый внешний и внутренний спрос основными причинами негативной динамики украинского промпроизводства.

В то же время, он также отмечает существование ряда негативных структурных факторов. «Сектор нефтепереработки показывает глубокий минус, однако рынок нефтепродуктов купается в импорте», - говорит А.Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в октябре 2012 года по сравнению с октябрем 2011 года составил 4,2%. В январе-октябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 1,4%, в октябре 2012 года против сентября зафиксирован рост – 5,8%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в октябре 2011 года по сравнению с октябрем 2010 года составил 4,7%, в январе-октябре 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 8,2%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году по пессимистическим оценкам составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.

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