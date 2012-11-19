В октябре в Украине резко сократилось производство легковых авто, грузовиков и автобусов

В октябре 2012 года в Украине резко сократилось производство легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, по сравнению с октябрем прошлого года.

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-октябре 2012 года на 23,7% до 61,5 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом в октябре выпуск «легковушек» составил 6,5 тыс. единиц, что на 14,4% превышает объем производства в предыдущем месяце, но на 25,9% меньше показателя октября 2011 года.

Госстат также сообщает, что производство грузовых автомобилей в стране за десять месяцев 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 6,9% до 2 441 единиц, а выпуск автобусов сократился на 7,1% до 2 800 единиц.

В октябре выпуск грузовых автомобилей по сравнению с октябрем 2011 года упал на 39,9% до 173 единиц, а выпуск автобусов сократился на 42,8% до 246 единиц.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).

Эксперты называют причиной снижения производства отсутствия господдержки и слабый уровень автокредитования.