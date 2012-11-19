Эксперт прогнозирует рост промпроизводства в 2013 году до 2,3%

Спад промышленного производства в Украине по итогам 2012 года может составить 3-3,5%, при этом в следующем году возможен рост до 2,3%, сообщила в комментарии агентству УНИАН эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Мария Сальникова.

«Снижение интереса к экспортируемым Украиной товарам на протяжении 2012 года может привести к падению фактических показателей промышленного производства на 3-3,5%», - сказала эксперт.

По словам М.Сальниковой, негативная динамика темпов роста промышленного производства в Украине за октябрь обусловлена большей частью внешним давлением на фоне долгового кризиса стран еврозоны, недоговоренности Греции с кредиторами об отсрочке выплат по кредиту и началом обеспокоенности относительно ситуации с бюджетом в США.

«На 2013 год мы ожидаем восстановления мировой экспортно-импортной активности, и по итогам года темпы роста промышленности могут составить 2,3%», - отметила М.Сальникова.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в октябре 2012 года по сравнению с октябрем 2011 года составил 4,2%. В январе-октябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 1,4%, в октябре 2012 года против сентября зафиксирован рост – 5,8%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в октябре 2011 года по сравнению с октябрем 2010 года составил 4,7%, в январе-октябре 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 8,2%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году по пессимистическим оценкам составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.