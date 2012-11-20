Украинский рынок металлопроката сократился на 4%

Объем украинского рынка металлопроката (без учета трубной продукции) по итогам января-сентября 2012 года сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,2 млн тонн.

Об этом сообщается в маркетинговом отчете АО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК), переданном УНИАН.

При этом, по данным УГМК, объем импорта (без учета труб) металлопроката за 9 месяцев 2012 г. вырос до 23,4% с 21,1%.

Согласно сообщению УГМК, в структуре поставок проката строительного сортамента наблюдается прирост оцинкованной стали (на 26%), арматуры (на 12%) и швеллера (на 4%).

Также в сообщении отмечается, что по итогам 9 месяцев 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились объемы поставок горячекатаного листа (на 1%), катанки (на 13%), холоднокатаного листа (на 4%), уголка (на 13%) и двутавровой балки (на 8%),

«За 9 месяцев 2012 года периодически возникали периоды дефицита некоторых видов металлопродукции строительного сортамента, что было связано с неравномерностью графика проката заводами. Чаще всего наблюдался дефицит мелкосортного уголка (20-32 мм), арматуры (8-12 мм) и горячекатаного листа (8 мм)», – сказано в сообщении со ссылкой на заместителя генерального директора АО «УГМК» Виталия Ключника.

Основными конечными потребителями металлопроката по итогам трех кварталов 2012 г. стали трубные заводы – 20,8% и вагоностроительные предприятия – 10,4%.

Справка УНИАН. ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» («УГМК») было создано в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката высокого качества, предлагая при этом широкий выбор сервисных услуг.

УГМК – официальный представитель металлопродукции ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК); ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД); ПАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ).