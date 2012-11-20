Украина и Германия планируют совместное производство зерноуборочной техники

Украинские и немецкие производители сельскохозяйственной техники в ходе Международной специализированной выставки по животноводству «Euro Tier 2012» (Ганновер, Германия) 13-16 ноября договорились о создании пилотного проекта по совместному производству зерноуборочных комбайнов TUCANO и тракторов Xerion компании СLAAS. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, в указанной встрече с немецкой стороны приняли участие вице-президент компании CLAAS Global Sales GmbH Дитер Дюрингер, руководитель компании John Deere в Германии Дирк Штратманн, с украинской - директор департамента инженерно-технического обеспечения и сельхозмашиностроения Александр Григорьевич, директор УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого Владимир Кравчук и вице-президента Всеукраинской ассоциации машиностроителей «Украгромаш» Александр Олейник.

Как сообщили в министерстве, в ходе встречи был определен график поставки комплектующих для изготовления техники на украинских машиностроительных предприятиях. Кроме того, в рамках усиления сотрудничества между Ассоциацией союза немецких машиностроителей и Всеукраинской ассоциацией машиностроителей «Украгромаш» будет проведен круглый стол для определения дальнейших действий.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, за год украинские сельхозпроизводители закупают техники на сумму около 4 млрд грн. По словам замминистра аграрной политики и продовольствия Александра Сеня, обновление технической базы украинского сельского хозяйства, в частности, закупка новейшей сельхозтехники, является одним из ключевых вопросов развития аграрного сектора Украины.

В начале ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла закон о кредитовании по спецрежиму предприятий отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса. Согласно закону, кредитование предприятий отечественного машиностроения для АПК осуществляется в порядке предоставления кредитов на общих основаниях и по специальному режиму кредитования, который предусматривает компенсацию ставки по кредитам в размере до 70% учетной ставки, установленной Национальным банком Украины. Ранее эта норма действовала только с 2003 по 2010 годы.