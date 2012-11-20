ВР приняла в первом чтении законопроект об экологическом налоге за утилизацию авто

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств)» (№11260).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 народных депутата при необходимых 226.

Согласно законопроекту, плательщиками налога на утилизацию являются лица, которые ввозят на таможенную территорию Украины транспортные средства; лица, которые осуществляют производство транспортных средств на таможенной территории Украины для последующей продажи на внутреннем рынке; лица, которые покупают транспортные средства у тех, кто не является плательщиком налога.

При этом налог на утилизацию не платят лица, которые ввозят транспортные средства, принадлежащие дипломатическим представительствам или консульским учреждениям; лица, которые ввозят на таможенную территорию Украины транспортные средства, ранее вывезенные из Украины при наличии доказательств предварительного вывоза; лица – нерезиденты, которые временно ввозят на таможенную территорию Украины транспортные средства личного пользования; лица, которые ввозят транспортные средства в режиме транзита или ввозят на таможенную территорию Украины сохраненные или отреставрированные автомобили, виды и категории которых определяет Кабинет министров Украины. Кроме того, не платят налог на утилизацию производители, которые включены в реестр лиц, взявших на себя обязательство обеспечить утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств, а также те, кто покупает автомобили, купленные до 1 января 2013 года у продавцов, являющихся плательщиками налога.

Ставки налогов на утилизацию транспортных средств устанавливаются в таких размерах: на легковые автомобили – 5500 грн, автобусы - 38 000 гривень, на грузо-пассажирские и грузовые автомобили - 38 000 гривень, на специальные категории и подкатегории автомобилей М2, М3, N1, N2, N3 – 38 000 гривень, на самосвалы - 38 000 гривень.

Сумма налога на утилизацию рассчитывается с учетом суммы налога, которая подлежит к оплате, ставки налога, соответствующего коэффициента и количества транспортных средств.

Кроме того, орган внутренних дел осуществляет государственную регистрацию и перерегистрацию транспортных средств на основе справки об уплате утилизационного налога или справки об освобождении от уплаты утилизационного налога. Это правило не распространяется на транспортные средства, приобретенные до 1 января 2013 года.

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