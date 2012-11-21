Набсовет "Запорожогнеупора" возглавил коммерческий директор "Запорожстали"

Председателем наблюдательного совета завода «Запорожогнеупор» избран коммерческий директор металлургического предприятия «Запорожсталь» Владимир Байда. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Запорожогнеупора».

Согласно сообщению, бывший председатель набсовета предприятия Евгений Карташов ушел с должности в связи с избранием его народным депутатом Верховной Рады Украины 7-го созыва.

Также уточняется, что ранее В.Байда являлся членом наблюдательного совета «Запорожогнеупора». На данный момент набсовет «Запорожогнеупора» состоит из 4 человек.

Как сообщал УНИАН, генеральным директором «Запорожогнеупора» назначен Виктор Бусько, ранее занимавший должность коммерческого директора «Азовстали».

Справка УНИАН. ПАО "Запорожогнеупор" - одно из крупнейших предприятий в Украине по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Предприятие производит широкий спектр огнеупорных материалов для металлургической, энергетической, пищевой промышленности, строительных материалов. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в странах СНГ и дальнего зарубежья - Алжире, Египте, Индии, Кубе, Пакистане, Турции и др.

Владимир Байда родился в Украине, в г. Киеве 6 декабря 1976 года. В 1998 году окончил экономический факультет Белоцерковского государственного аграрного университета.В 2003 году получил степень магистра по экономике в Университете Штата Северная Дакота, США. С 2004 по 2008 годы работал менеджером по логистике в компании «Проктер энд Гембл» в Украине и в России.

В январе 2008 года перешел на работу в Метинвест Холдинг. Руководил закупками материально-технических ресурсов в тендерной службе ЗАО «Макеевский металлургический завод», с октября 2008 г. возглавлял управление поставок сырья Дивизиона стали и проката холдинга. С ноября 2009 года руководил компанией «Метинвест-Ресурс» (до февраля 2010 г. - ООО «Прометей»). В сферу деятельности компании входит обеспечение ломом черных металлов предприятий группы Метинвест, поставка металлолома на другие металлургические заводы Украины.

В июле 2012 г. "Метинвест" выкупил контрольный пакет "Запорожстали" и сменил весь менеджмент комбината. В.Байда был назначен коммерческим директором "Запорожстали".