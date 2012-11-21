В 100 городах Украины готовится к запуску проект по сбору отработанных батареек

Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» до конца текущего года планирует установить 100 контейнеров для сбора отработанных батареек в ста городах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в среду сообщила начальник департамента маркетинга «Укрэкоресурсов» Ольга Дробышева.

Она отметила, что сегодня предприятие ищет потенциальных партнеров для размещения контейнеров. Планируется, что они разместятся в магазинах крупных торговых сетей в 49 городах с населением более 100 тыс. человек (по одному контейнеру — на каждый город, в крупные города — по 3 контейнера, в Киеве — 5 контейнеров). Рассматривается возможность закупить контейнеры (стоимостью 480 грн за штуку) у госпредприятия «Аргентум» (Львов) или у других предприятий.

«Планируется все это организовать на протяжении месяца и запустить проект перед Новым годом», - уточнила О. Дробышева.

Предусматривается, что после размещения контейнера магазин будет контролировать его наполнение. Батарейки планируется доставлять на предприятие «Аргентум», которое разработало и опробовало технологию по переработке батареек и извлечению из них металлов и другого сырья для химической промышленности.

«На сегодня это единственное предприятие в Украине, которое может перерабатывать батарейки. Именно мы («Укрэкоресурсы» - УНИАН) можем обеспечить доставку батареек», - добавила О. Дробышева.

Начальник департамента маркетинга предприятия сообщила, что узнать о ближайшем пункте приема батареек можно будет на сайте «Укрэкоресурсов».

В свою очередь директор инновационного центра предприятия «Аргентум» Тарас Когут отметил, что в Украине каждый день выбрасывается около 12 тонн батареек. При этом в стране отсутствует система сбора, доставки и переработки этих ресурсоценных отходов.

По его словам, из 10 тонн батареек путем переработки можно извлечь 1,5 тонны цинка, до 20% никеля, до 20% оксида марганца (из которого можно изготовлять медицинскую марганцовку).

Т. Когут добавил, что 95% батареек полностью перерабатываются, а из тех видов батареек, переработка которых очень затратна, можно создавать технологические месторождения.

Он отметил, что предприятие «Аргентум» наработало технологию по переработке батареек и готово передавать ее другим предприятиям. Мощности предприятия позволяют перерабатывать 1 тонну батареек в день.

Т. Когут уточнил, что за год с момента установления контейнеров в магазинах Симферополя, Ужгорода, Запорожья, Львова, Харькова люди сдали более 1,5 тонны батареек.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» создано в 2001 году, является единственным уполномоченным предприятием, которое отвечает за построение на общенациональном уровне системы сбора и утилизации отходов как вторичного сырья, а также за организацию системы раздельного сбора твердых бытовых отходов.