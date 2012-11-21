Новым гендиректором ММК им. Ильича назначен бывший гендиректор Харцызского трубного завода
Наблюдательный совет «Мариупольского металлургического комбината им. Ильича» (ММК им. Ильича) назначил на должность генерального директора Юрия Зинченко, который ранее занимал должность гендиректора «Харцызского трубного завода».
Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, на должность первого заместителя генерального директора назначен Владислав Климанчук, ранее занимавший должность заместителя главного инженера на ММК им. Ильича.
В сообщении отмечается, что со своих должностей были уволены генеральный директор Владимир Бойко и его заместитель Сергей Матвиенков.
Напомним, В. Бойко избран депутатом Верховной Рады 7-го созыва.
Справка УНИАН. Юрий Зинченко с 1997 года работал на металлургическом комбинате «Азовсталь». В апреле 2009 года Ю.Зинченко был назначен главным инженером Харцызского трубного завода (входит в Группу "Метинвест"). С сентября 2010 года стал исполняющим обязанности Генерального директора ХТЗ, а с апреля 2011 - генеральным директором ХТЗ.
Ю.Зинченко имеет 2 высших образования по специальностям «Металлургия черных металлов» и «Международная экономика».
ММК им. Ильича входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест».
Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.
ММК им. Ильича за 2011 г. нарастил производство проката на 6,6% - до 5,2 млн тонн.
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