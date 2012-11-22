И. о. гендиректора Харцызского трубного завода назначен Павел Узбек

Наблюдательный совет Харцызского трубного завода (ХТЗ) назначил исполняющим обязанности генерального директора предприятия Павла Узбека. Сообщение предприятия опубликовано в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, П.Узбек ранее занимал должность первого заместителя генерального директора — финансового директора.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор «ХТЗ» Юрий Зинченко был назначен гендиректором Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.

Справка УНИАН. ПАО «Харцызский трубный завод», входящий в группу «Метинвест», — крупнейший в СНГ завод-изготовитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 508 до 1422 мм с наружным антикоррозионным и внутренним антикоррозионным или гладкостным покрытием для магистральных газо- и нефтепроводов.

Мощности завода позволяют производить более 1,3 млн тонн труб в год, в том числе 665 тыс. тонн труб с покрытием.

Павел Узбек имеет 2 высших образования, является кандидатом экономических наук, работал на многих предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, среди которых и ХТЗ, и МК «Азовсталь» (оба входят в группу "Метинвест"). П.Узбек до прихода на ХТЗ с 2002 года был главным бухгалтером, а затем директором по экономике и финансам ОАО “Азовстали”.

С декабря 2008 г. П.Узбек занимал должность и.о. гендиректора ХТЗ, его полномочия подтвердило общее собрание акционеров решением от 20 марта 2009 г.

21 мая 2009 г. НС ХТЗ уволил Узбека от исполнения обязанностей гендиректора предприятия на основании его заявления об увольнении и переводе на должность финансового директора ХТЗ с 22 мая 2009 г.