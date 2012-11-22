Стахановский ВСЗ сократил выпуск вагонов на 24%

Стахановский вагоностроительный завод (Луганская обл.) за январь-октябрь 2012 года сократил производство грузовых вагонов на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 4578 единиц.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, за указанный период выручка от реализации вагонов составила более 2,6 млрд грн., при этом свыше 85% продукции было отправлено на экспорт.

Также сообщается, что в рамках сотрудничества с балтийскими железными дорогами в страны Балтии было поставлено 380 платформ модели 13-935А-04, предназначенных для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной и гусеничной техники.

«В текущем году мы возобновили производство платформ, вагонов-самосвалов, хопперов-минераловозов, выпуская сегодня практически весь модельный ряд продукции, тогда как в прошлом году свыше 90% в производственной программе приходилось на полувагоны. На рынке полувагонов сегодня установилась стойкая тенденция к снижению спроса. Вместе с тем, незамедлительного обновления требует парк специализированного подвижного состава, который практически не обновлялся за последние годы… Сегодня мощности предприятия практически полностью загружены», - цитирует пресс-служба председателя наблюдательного совета Стахановского ВСЗ Эдуарда Мисевру.

Кроме того, в сообщении предприятия указано, что в соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах» Стахановский ВСЗ переименован из открытого акционерного общества в публичное акционерное общество. Соответствующее решение было принято на внеочередном собрании предприятия, на котором также была утверждена новая редакция устава общества и внутренних положений.

Как сообщал УНИАН, Стахановский вагоностроительный завод в I полугодии 2012 года сократил производство на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 2,7 тыс. грузовых вагонов.

В январе-июне 2012 года завод сократил чистую прибыль на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 34,4 млн грн.

В 2011 году Стахановский ВСЗ сократил производство вагонов на 8,4% по сравнению с 2010 годом – до 6810 штук.

Справка УНИАН. ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (Луганская обл.) – одно из ведущих вагоностроительных предприятий Украины.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега Жеваго.