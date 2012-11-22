Падение индекса производства базовых отраслей в Украине в октябре осталось на уровне 5%

В Украине в октябре 2012 года падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) не изменилось по сравнению с сентябрьским показателем и составило 5% в годовом выражении, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

При этом, по информации Нацбанка, по итогам января-октября 2012 года против аналогичного периода 2011 года снижение ИПБО составило 1,3%.

В то же время в сообщении указывается, что ИПБО не учитывает динамику отраслей сферы услуг, которые входят в состав ВВП и имеют больший удельный вес по сравнению с прошлыми периодами. «Благодаря росту объема предоставленных услуг за 10 месяцев текущего года (по оценкам НБУ, около 10%) прирост реального ВВП остался на положительном уровне», - говорят в Нацбанке.

В сообщении отмечается, что благодаря сохранению высокого внутреннего спроса в октябре произошло улучшение динамики промышленных отраслей, ориентированных на обеспечение внутреннего рынка. «Так после падения в сентябре объемов пищевой промышленности на 4,7% и легкой на 8,3% в годовом выражении рост их объемов в октябре в годовом выражении составил 2,2% и 1,4% соответственно», - говорят в НБУ.

Кроме того, указывается, что ускорение деловой активности в Российской Федерации способствовало замедлению падения объемов производства машиностроения с 20,1% в сентябре в годовом исчислении до 10% в октябре. Так, по информации Нацбанка, падение объемов промышленного производства замедлилось с 7% в сентябре в годовом измерении до 4,2% в октябре, а его отрицательный вклад в изменение ИПБО уменьшился.

Также сообщается, что показатели других базовых отраслей, входящих в состав индекса, ухудшились из-за высокой базы сравнения прошлого года.

В НБУ отмечают, что несмотря на рост капитальных затрат в сентябре на 5,1% в годовом измерении падение объемов строительных работ в октябре ускорилось именно из-за высокой базы сравнения прошлого года (за 10 месяцев падение составило 10,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). «Рекордно высокий урожай зерновых культур прошлого года (56,7 млн тонн) является высокой базой сравнения для нынешних показателей сельского хозяйства. Также указывается, что даже при урожае зерновых культур в текущем году выше среднего (40,9 млн тонн по сравнению со средним показателем за 1991-2011 гг., равным 36.4 млн т), объемы сельского хозяйства за 10 месяцев текущего года снизились на 5,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, ВВП Украины в третьем квартале 2012 года сократился по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 1,2%.

Рост ВВП страны во ІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в I квартале – 2%.

В третьем квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

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