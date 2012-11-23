Российские производители самолетов должны быть готовы к внутренней конкуренции – Медведев

Российские производители самолетов должны быть готовы к конкуренции на внутреннем рынке с зарубежными производителями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал на заседании правительства РФ в ходе обсуждения программы «Развитие авиационной промышленности на период с 2013 по 2025 год».

«Наши производители должны чувствовать, что в затылок им дышат иностранцы, иначе никакого толку не будет. Я обращаю внимание на то, что в других странах, крупных авиационных странах в ЕС и США, часто приобретаются иностранные самолеты для того, чтобы их собственная промышленность развивалась», - сказал Д.Медведев.

Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы была созданы конкурентная среда на рынке.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на вопрос ценообразования на российскую вертолетную и авиационную технику.

«Я уже докладывал о космическом, взрывному росте цен на вертолетную технику, когда за четыре года цена взлетела в три раза, а по некоторым образцам в 3,5 раза. Что касается самолетов – самый минимальный рост цен за очень короткий период - это два раза», - сказал С.Шойгу.

Он подчеркнул, что должна устанавливаться справедливая цена на продукцию, либо должна быть введена конкуренция за счет зарубежной техники. По его словам, Минобороны РФ пока не может найти общий язык с производителями.

Д.Медведев сообщил, что в целом до 2020 года потребность российских авиакомпаний в поставках оценивается до 1,3 тыс. пассажирских самолётов.

Он подчеркнул, что основная цель программы – повысить возможности и насытить авиарынки конкурентоспособной российской авиатехникой.

«Всего за время реализации государственной программы планируется построить более 3,3 тыс. самолётов и 5,5 тыс. вертолётов гражданского и военного назначения, а также выпустить свыше 33 тыс. авиадвигателей», - сказал Д.Медведев.

По его словам, средний возраст магистральных самолётов в РФ – 17 лет, а возраст региональной авиации приближается к 30 годам.

«На мировом авиарынке у России в целом до сих пор неплохие позиции, в том числе и по тому, что мы делали последние годы. Мы находимся в тройке лидеров, но это не Богом данное место: наша задача – закрепиться, и, конечно, мы должны поднажать в сегменте гражданской авиатехники и это почётное место в тройке сохранить, имею в виду, что на первых местах там Европа и Америка…», - сказал Д.Медведев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ан-148 российского оборудования больше, чем в самолете «Суперджет» - Кива

Как сообщал УНИАН, Украина совместно с Россией реализует несколько проектов по производству самолетов линейки «Ан». В частности, Ан-148/Ан-158, Ан-140, также идут работы по началу серийного производства самолетов Ан-70 и Ан-124.