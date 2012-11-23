«Донецксталь» ввела в эксплуатацию вагоностроительный цех

Крупный украинский производитель металлопродукции «Донецксталь - металлургический завод», в рамках расширения номенклатуры продукции, ввел в эксплуатацию вагоностроительный цех проектной мощностью 200 вагонов в месяц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Донецкого городского главы Александра Лукьянченко.

Согласно информации, на сегодняшний день в новом цеху произведены 100 вагонокомплектов, 25 вагонов уже были отгружены потребителям.

«Вагонный цех позволил загрузить людей, которые освободились после закрытия мартеновского производства, выпускать новую продукцию, и сегодня Донецкий метзавод уже стал участником машиностроительного рынка», - отметил А.Лукьянченко.

Кроме того, сообщается, что на заводе проводится строительство шредерной установки для переработки лома, в частности, отходов производства и утилизации автомобилей.

«На «Донецкстали» строят первую установку, которая будет утилизировать металлолом, изношенные автомобили, перерабатывать, отделять металл, пластмассу, масла. Это одна из первых установок, которая позволит реализовать постановление правительства, которым вводится утилизационный сбор. Здесь монтируется самое передовое европейское оборудование», - говорится в сообщении.

Отмечается, что установка «Шредер» позволит перерабатывать 750 тыс. тонн лома в год. «Применение лома в производстве стали позволит увеличить технико-экономическую эффективность плавки порядка на 30%», - говорится в сообщении.

Также сообщается о планах по введению в эксплуатацию нового электросталеплавильного производства в 2013 году. «Исходя из наших финансовых возможностей, это будет июль-август следующего года», - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора «Донецкстали» Александра Рыженкова.

. Кроме дуговой электросталеплавильной печи, на предприятии параллельно реализуются проекты строительства кислородного блока производительностью 25 тыс. тонн, идет замена нагревательных печей в листопрокатном цехе, изменения коснутся и сортопрокатного цеха.

Сообщается, что в целом на «Донецкстали» строится 22 объекта.

Справка УНИАН. «Донецксталь» - металлургический завод» вместе с десятком других структур входит в группу «Донецксталь». Помимо металлопродукции, группа производит кокс, железорудный концентрат и агломерат. Завод контролируется структурами бизнесмена Виктора Нусенкиса.