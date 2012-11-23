Донецкий металлургический завод сменил главу правления

Наблюдательный совет ПАО "Донецкий металлургический завод" (ДМЗ) назначил на пост главы правления — генерального директора члена правления предприятия Владимира Белых, уволив с поста Александра Рыженкова, избранного в парламент.

Соответствующее сообщение ДМЗ опубликовано в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Так же сообщается, что В.Белых был уволен с поста члена правления для перехода на новую должность. На его место был назначен Анатолий Левицкий.

Справка УНИАН. ПАО "ДМЗ" входит в группу "Донецксталь", являющуюся крупным производителем угля, кокса, чугуна и проката. Завод специализируется на предоставлении передельных услуг для производства сортового, листового и фасонного проката.

ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод» создано в августе 2002 года на базе доменного и мартеновского цехов Донецкого металлургического завода.

Сегодня предприятие специализируется на производстве: литейного и передельного чугуна; более 100 разновидностей углеродистых, конструкционных, низколегированных, легированных обыкновенного качества, качественных и высококачественных марок стали; церковных колоколов из цветного высококачественного сплава; стальных электросварных прямошовных труб и металлических мебельных каркасов; стройматериалов, железосодержащих отходов, шлаковой продукции и продукции известкового производства.

Потребители продукции предприятия - это 15 регионов Украины, Россия, Беларусь, Азербайджан, Эстония, Литва, а также 43 страны мира (Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Западная и Восточная Европа, Африка, Северная и Южная Америка).

А.Рыженков (1950 г.р.) был генеральным директором Донецкого металлургического завода в 1994-1996 гг., а с 1996 г. он стал председателем правления ОАО «ДМЗ». В 2012 г. прошел в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу в Донецке от Партии Регионов.

В.Белых до последнего времени занимал должность первого заместителя – директора по производству ДМЗ.