«Метинвест» сократил производство стали на 13%

Горно-металлургическая группа «Метинвест» за 9 месяцев 2012 года сократила производство стали на 13% - до 9,579 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, говорится в отчете компании.

Согласно отчету, «Метинвест» за январь-сентябрь сократил производство чугуна на 11% - до 8,329 млн тонн по сравнению с результатами за 9 месяцев 2011 года.

Производство стали за третий квартал снизилось на 18% - до 2,832 млн тонн по сравнению со вторым кварталом 2012 года.

Как сообщается, сокращение производства стали произошло за счет сокращения производства на МК «Азовсталь» и ММК им. Ильича соответственно на 821 тыс. тонн и 725 тыс. тонн. Вместе с тем на Енакиевском металлургическом заводе прирост производства стали в течение девяти месяцев 2012 года составил 7%, или 144 тыс. тонн по отношению к аналогичному периоду прошлого года за счет введения в эксплуатацию новой доменной печи №3.

Справка УНИАН. «Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.