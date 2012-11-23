Донецкий электрометаллургический завод приостановил производство

Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) временно приостановил производство в связи с неблагоприятной ситуацией на рынках сырья и конечной металлургической продукции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ДЭМЗ со ссылкой на сегодняшнее официальное заявление ведущей российской горнодобывающей и металлургической компании ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), в которую входит Донецкий электрометаллургический завод.

В сообщении сказано, что «ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), сообщает о временной приостановке производства на Донецком электрометаллургическом заводе, входящем в состав металлургического дивизиона «Мечела», и о графике временной приостановки производственного процесса на румынских металлургических предприятиях, входящих в Восточно-Европейский металлургический дивизион «Мечела», в связи с неблагоприятной ситуацией на рынках сырья и конечной металлургической продукции».

Относительно Донецкого завода в заявлении подчеркивается, что «режим временной приостановки производства Донецкого электрометаллургического завода введен в связи с ростом издержек производства и снижением его рентабельности, связанными с устойчивым ростом цен на основное сырье завода - лом черных металлов - на фоне сезонного накапливания его запасов сталепроизводителями Украины».

В то же время в сообщении указывается, что в период временной приостановки производств на ДЭМЗ «будут выполняться все необходимые мероприятия, направленные на поддержание работоспособности оборудования и его техническое обслуживание».

«Сотрудникам, которые задействованы в данных мероприятиях, заработная плата будет выплачиваться в полном объеме. В целях сохранения рабочих мест остальным работникам, не занятым в регламентных работах, будет оплачено время простоя либо предоставлены отпуска в соответствии с трудовым законодательством», - сказано в сообщении.

Также в официальном заявлении также сказано, что «временная приостановка производств не повлияет на объемы реализации продукции, поставки по всем контрактам будут осуществляться со складов в нормальном режиме».

«Компания внимательно следит за рыночной конъюнктурой, чтобы после ее нормализации оперативно восстановить производство предприятий. Ожидаемый экономический эффект от временной приостановки производств позволит предприятиям более эффективно распорядиться имеющимися финансовыми ресурсами в условиях сниженного спроса на готовую продукцию и высоких цен на металлолом. Это позволит минимизировать финансовые риски и обеспечить защиту долгосрочных интересов компании в металлургической сфере», - отмечается в заявлении ОАО «Мечел».

Справка УНИАН. Донецкий электрометаллургический завод, входящий в группу «Мечел», - одно из самых современных металлургических предприятий Украины, построенное по принципу мини-завода с неполным металлургическим циклом. Производственные мощности завода позволяют выплавлять более 1 млн тонн стали в год.

ДЭМЗ производит непрерывнолитую квадратную заготовку для переката и непрерывнолитую трубную заготовку, а та кже горячекатаный круглый прокат большого диаметра из углеродистых, конструкционных и легированных марок стали, в том числе с термообработкой. Основные рынки сбыта - США, Великобритания, Бельгия, Германия, Франция, Италия, Финляндия, Испания, Болгария, Россия, Турция, Таиланд, Тайвань.

«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, хрома, ферросилиция, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.