Введенный Россией утилизационный сбор не повлиял на работу ЗАЗа

Благодаря созданию складских запасов введенный Россией утилизационный сбор не заставил приостановить работу Запорожского автомобильного завода (ЗАЗ).

Об этом в интервью изданию «Автоконсалтинг» сообщил народный депутат Украины Тариэл Васадзе, контролирующий корпорацию «УкрАВТО».

«Когда российские чиновники только начинали говорить о необходимости введения такого сбора, мы поняли, что утилизационный сбор неизбежен. Поэтому мы настроили ЗАЗ на ускоренную работу и начали усиленными темпами производить и поставлять автомобили в Россию, чтобы успеть собрать там складские запасы. Благодаря этому, с момента введения в России утилизационного сбора не остановилась работа Запорожского завода и нашего дистрибьютора в России», - сказал он.

Т.Васадзе также отметил, что «Украине нужно ввести аналогичный сбор на российские или на все импортные автомобили. Тогда наше правительство будет иметь более весомые аргументы для переговоров с Россией».

«Россия не меньше заинтересована в рынке Украины, чем Украина - в российском рынке. Поэтому я уверен, что ситуация исправится. Ведь экономические связи наших стран - это не только автомобили», - сказал он.

В то же время, Т.Васадзе отметил, что «если ситуация с Россией по утилизационному сбору не наладится, ответные меры Украины приведут к тому, что на наш рынок будет поступать меньше российских автомобилей. Тем самым освободится место и для ЗАЗа, и для «Богдана», и для «Еврокара»».

По словам Т.Васадзе, кроме рынка России ЗАЗ активно работает на всех рынках бывшего СССР, где создает свои дистрибьюторские компании, а также на рынке Египта и других стран Ближнего Востока.

Кроме того, Т.Васадзе высказал мнение, что для привлечения инвесторов в автомобилестроение «при отсутствии высокой ввозной пошлины производителям обязательно должны предоставляться налоговые или другие стимулы, и тогда у них в любой момент может возникнуть интерес к созданию производства на той или иной территории».

«Если в Украине нет никаких стимулов, и к нам выгоднее привозить все готовое, то кто захочет что-то здесь строить?», - сказал он.

По оценкам Т.Васадзе, «украинский бюджет может реально получить около 6 млрд. грн. только на том, что закроет «отверточную» сборку, введет спецпошлину 15% на отдельные категории легковых автомобилей и введет аналогичный российскому утилизационный сбор.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство подготовило проект постановления, которым действие утилизационного сбора распространяется не только на автомобили из России, но и на импорт этой продукции из всех стран. При этом планировалось договориться с РФ о неприменении этого сбора в двусторонней торговле путем установления национальных режимов. Однако соответствующее межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, так и не было подписано, как планировалось, 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте. Постановление о действии утилизационного сбора на весь импорт автомобилей принято не было.

С 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО», является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, обладает полным циклом собственного производства. Корпорация владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины. Чистая прибыль корпорации в 2011 году составила 128,426 млн грн.