Китайская Geely не будет строить завод в Украине и уходит с КрАСЗа

Китайская автомобилестроительная компания Geely Corporation, владеющая заводами в Китае, Бразилии, Индии и России не намерена строить завод по крупноузловой сборке автомобилей в Украине, а также прекращает выпуск Geely на Кременчугском автосборочном заводе, принадлежащем корпорации АИС. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кременчугского автосборочного завода (КрАСЗ).

«Если учесть, что Украина – лидер по продажам автомобилей Geely в мире, и неизменно удерживает лавры первенства уже много лет подряд, то логичным было бы предположить, что на очереди строительство завода и в Украине. Несмотря на это, компания Geely выбирает для строительства своего нового завода не Украину, а соседнюю – Беларусь, потому что там условия развития компании выгоднее и есть государственная программа поддержки», - говорится в сообщении пресс-службы КрАСЗ.

Согласно сообщению, первые белорусские Geely могут быть выпущены уже в 2013 году. «Заводы в Беларуси, Индии и Бразилии открываются при поддержке местного правительства», - цитирует пресс-служба КрАСЗ директора Geely по торгово-экономическим вопросам в европейском регионе Ян Сяолиня.

Как говорится в сообщении, Geely Corporation владеет 9 заводами в Китае и других странах мира, технологическими центрами, научно-исследовательским институтом, брендом Volvo Cars. Ежегодный объем производства Geely составляет более 600 000 автомобилей, которые экспортируются более чем в 50 стран мира, среди которых: США, Россия, Украина, страны Юго-Восточной Азии. Производство автомобилей Geely было налажено на Кременчугском автосборочном заводе с 2007 г., за данный период объем произведенной продукции превышает 30000 единиц. В настоящий момент в условиях часто меняющегося законодательства и снижения общего инвестиционного климата принято решение прекратить производство Geely на КрАСЗ.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба Украины в рамках проведения мероприятий по системе пост-аудитконтроля доначислила 34 млн грн дополнительных платежей и штрафов КрАСЗ. По данным Гостаможслужбы, предприятие импортировало в Украину готовые автомобили торговой марки «Geely» как машино-комплекты. В свою очередь КрАСЗ опроверг обвинения Гостаможслужбы в минимизации налогов при импорте автомобилей.