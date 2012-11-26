Правительство изучает целесообразность воссоздания Минпромполитики

Правительство Украины обсуждает целесообразность создания Министерства промышленной политики, которое было ликвидировано в результате административной реформы 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Петр Порошенко на брифинге в понедельник, 26 ноября.

Он отметил, что с инициативой воссоздать это министерство выступили руководители промышленных предприятий.

По словам П.Порошенко, вопрос целесообразности существования такого министерства будет всесторонне обсужден в открытом режиме.

«Промышленная политика неотделима от экономической политики, и в данном случае я убежден, что мы должны найти то разумное решение и компромисс, которые позволят нам провести эффективное проведение этих политик», - сказал П.Порошенко.