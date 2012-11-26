На обустройство Новоконстантиновского месторождения урановых руд выделят 6,5 млрд грн
Кабинет министров Украины утвердил проект строительства предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд общей сметной стоимостью 6,518 млрд грн.
Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением №933-р от 24 октября 2012 года.
Согласно документу, мощность предприятия по производству руды составит 1,5 млн тонн в год, по переработке руды – 0,5 млн тонн в год.
Строительство первого комплекса должно завершиться за 42 месяца, всего объекта – за 96 месяцев.
Согласно постановлению, в строительно-монтажные работы на объекте необходимо вложить 3 млрд 676,005 млн грн, в оборудование – 1 млрд 519,558 млн грн, в пуско-наладочные работы – 776,915 млн грн, на другие цели – 1 млрд 322,071 млн грн.
Как сообщал УНИАН, в начале июля 2011 года Восточный горно-обогатительный комбинат заявлял о намерении привлечь в развитие Новоконстантиновской урановой шахты (Маловисковский район, Кировоградская обл.) 6,5 млрд грн кредитных ресурсов государственных банков.
Залогом по данным займам будет выступать продукция, полученная в результате опытно-промышленной отработки.
Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК, Желтые Воды, Днепропетровская обл.) в 2012 году намерено увеличить производство концентрата природного урана на 10% - до 980 тонн по сравнению с 2011 годом.
Украина к 2014 году планирует нарастить производство концентрата урана (U3O8) в 2,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 1,88 тыс. тонн. В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2 480 тонн и удовлетворяется на 32%.
ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды) – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.
ГП «ВостГОК» выпускает 3,3% мирового производства урана (данные МАГАТЭ).