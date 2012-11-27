«Укравтопром» поддерживает введение утилизационного сбора

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявляет, что для спасения национальной автомобилестроительной отрасли необходимо не только увеличить ввозную пошлину, но и ввести утилизационный сбор. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте «Укравтопрома».

По информации ассоциации, повышение ввозной пошлины и введение утилизационного сбора «позволит хотя бы остановить тот спад, который сейчас происходит в украинском автопроме, и привлечь новых инвесторов из числа мировых автоконцернов».

Опровергая утверждение автоимпортеров о том, что утилизационный сбор на автомобили может привести к снижению продаж или изменить конкурентоспособность иномарок, «Укравтопром» приводит пример того, что после вступления Украины во Всемирную торговую организацию и снижения пошлин на иномарки, цены на автомобили не снижались. Также ассоциация проводит параллель с Россией, где, несмотря на высокую ввозную пошлину, цены на автомобили остаются сравнимыми с украинскими, а рынок демонстрирует устойчивый рост.

«Более того, именно высокая пошлина и инвестиционные условия привлекают в Россию все больше автомобильных концернов», - говорится в тексте сообщения.

Как сообщал ранее УНИАН, «Укравтопром» призывает прекратить безответственное использование схем импорта частично разобранных автомобилей.

20 ноября Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, с преференциями для отечественных производителей.

Напомним, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.