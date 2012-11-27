Азаров заявляет, что Украина не намерена менять планы по пересмотру пошлин в ВТО

Украина не намерена менять планы по пересмотру пошлин в рамках членства во Всемирной торговой организации, несмотря на негативную реакцию некоторых членов ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, выступая во вторник, 27 ноября, на съезде Федерации работодателей Украины.

«Отступит ли правительство от своих предложений? Конечно, нет. Будем вести переговоры, будем договариваться. Это наше право, предусмотренное уставом. И мы это право должны использовать в полном объеме. Нравится это кому-то или не нравится, мы этим будем заниматься», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что Украина вступила в ВТО не с самыми лучшими условиями. И добавил, что виновные известны.

«В принципе, можно найти персонально ответственных за такие нормы. Есть указ тогдашнего президента Виктора Ющенко, который поощрил где-то 70 человек. Давайте опубликуем этот указ, и спросим с тех, кто отвечал за такие подходы, которые формировались при вступлении в ВТО. А нам с вами от этого легче будет или нет? Так давайте не будем тогда вспоминать», - сказал Н.Азаров.

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Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

23 ноября премьер-министр Николай Азаров сказал, что Украина найдет компромисс в переговорах со Всемирной торговой организацией об изменении условий присоединения к ней.

«Мы сейчас ведем конкретные переговоры и пытаемся найти компромиссные решения. И я думаю, что мы этого достигнем », - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что переговоры о присоединении Украины к ВТО продолжались 16 лет, в разные годы разные правительства согласовали «не лучшие» условия присоединения к секторальным соглашениям, в результате присоединение состоялось «в целом на недостаточно выгодных для нашего государства условиях».

Именно поэтому, отметил премьер, Украина инициировала пересмотр большого количества позиций по присоединению к ВТО.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.