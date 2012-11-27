За средства, выделяемые на госзакупки, нужно приобретать товары украинского производства - Фирташ

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ считает, что средства, которые выделяются на госзакупки, должны преимущественно расходоваться на приобретение товаров украинского производства. Об этом он сказал во время своего выступления на съезде ФРУ во вторник, 27 ноября, сообщили УНИАН в пресс-службе ФРУ.

«Большая часть денег, которые выделяются на госзакупки, должны быть потрачены на товары, которые производятся в Украине. Мы должны себя защитить. Так делают страны, которые намного богаче Украины», - отметил Д.Фирташ.

По его словам, годовой объем госзакупок составляет около 300 млрд грн, из которых доля украинских поставщиков незначительна.

Д.Фирташ отметил, что в США для зарубежных компаний доступно только 32% от общего объема средств, выделяемых для госзакупок, в Японии – 28%, а со следующего года Европа планирует ограничить доступ к госзакупкам для неевропейских компаний.

«Украинские предприятия должны обратить на это внимание и закупать сырье и комплектующие в Украине. Если мы хотя бы на 50% улучшим ситуацию, то это мы усилим позиции украинского бизнеса. Мы получим наполнение бюджета, новые рабочие места», - подчеркнул глава ФРУ.

Д.Фирташ также призвал правительство к сокращению импорта и защите украинского товаропроизводителя за счет пересмотра ввозных пошлин.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине по итогам января-сентября 2012 года составило 11,475 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 5,002 млрд долл. против 9,589 млрд долл. и 5,606 млрд долл., соответственно, в январе-сентябре 2011 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-сентябре 2012 г. вырос до 67,276 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 63,973 млрд долл.), причем импорт товаров составил 62,273 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 59,495 млрд долл.), импорт услуг – 5,003 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 4,478 млрд долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в январе-сентябре 2012 г. вырос до 60,803 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 59,991 млрд долл.). При этом экспорт товаров составил 50,799 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 49,907 млрд долл.), экспорт услуг – 10,004 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 10,084 млрд долл.).

Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл., соответственно, в 2010 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Азаров заявляет, что Украина не намерена менять планы по пересмотру пошлин в ВТО