Автоимпортеры выступают против введения утилизационного сбора

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров, автомобильный завод компании «Еврокар» и Кременчугский автосборочный завод считают, что принятые Верховной Радой в первом чтении законопроекты «Об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств» и «О внесении изменений к Налоговому кодексу Украины об уплате экологического налога по утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств» создают законодательные преференции для избранных и не направлены на развитие украинской автомобильной отрасли.

Об этом говорится в официальном комментарии, которым располагает агентство УНИАН.

Согласно комментарию, введение в силу принятых законопроектов приведет украинский автомобильный рынок к закрытию свободной конкуренции. Опыт государств с подобными рынками показывает, что такая модель ведет к монополизации рынка и создает серьезные преграды для развития отрасли.

Как сообщается, введение указанных законопроектов предоставляет льготы для определенных предприятий авторынка Украины, которые ранее уже пользовались льготами со стороны государства. Отмечается, что именно такие условия украинского авторынка не позволили привлечь в страну крупных автомобильных инвесторов, несмотря на изначальный интерес крупнейших автопроизводителей к украинскому рынку.

«Все члены ВААИД, КрАСЗ, «Еврокар» за десятилетия своей работы всегда исповедовали дух и принципы свободной конкуренции, развития, активной и упорной профессиональной работы на рынке. Усилиями участников ВААИД и наших компаний в Украине с нуля создана инфраструктура из сотен автоцентров, производственных предприятий, десятки тысяч рабочих мест. Все участники ВААИД работали и развивались в одинаковых условиях по принципам свободной конкуренции. Ее члены никогда не имели никаких льгот, изначально инвестировали сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры рынка. Однако, работая 15 лет в условиях преференций избранным компаниям, никто на рынке не мог полноценно развиваться, привлекать в Украину автомобильных автопроизводителей, предложить рынку продукцию, которая будет конкурентоспособной как на европейских рынках, так и рынках СНГ», - говорится в официальном комментарии.

Как сообщал ранее УНИАН, «Укравтопром» поддерживает введение утилизационного сбора и увеличение ввозной пошлины на автомобили.

Кабинет министров 20 ноября одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили с преференциями для отечественных производителей.