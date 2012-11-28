Украинские предприятия не могут влиять на российский рынок оцинкованного проката – эксперт

Украинские металлургические предприятия не могут оказывать существенное влияние на рынок оцинкованного проката России, в связи с чем антидемпинговые расследования, инициированные российской стороной, не имеют оснований.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил аналитик Investment Capital Ukraine Александр Мартыненко.

«Даже при условии полной загрузки предприятий, рост поставок украинского оцинкованного проката будет слишком мал, чтобы оказать существенное влияние на российский рынок», - отметил эксперт, уточнив при этом, что сейчас производственные мощности Украины по оцинкованному прокату загружены на 55-65%.

А.Мартыненко добавил, что российский рынок в этом смысле имеет мощный потенциал спроса на украинский оцинкованный прокат.

Напомним, глава компании «Северсталь» Алексей Мордашов инициировал антидемпинговое расследования Евразийской экономической комиссией в отношении импорта оцинкованной продукции из Украины и Китая. Украинская Ассоциация предприятий черной металлургии выразила обеспокоенность возникшей ситуацией и позицией российских коллег. По данным Ассоциации, доля Украины на российском рынке оцинкованного проката составляет немногим более 4% при общей доле импорта из Украины порядка 16%. При этом, по информации Минэкономразвития и торговли России, за 9 месяцев 2012 года объем потребления оцинкованного проката в России составил 2 373,8 тыс. тонн. Крупнейшим импортером проката является Китай.