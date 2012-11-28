СКМ приобрел 26% акций «Запорожкокса»

Крупнейшая в Украине финансово-промышленная компания СКМ, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, по состоянию на 26 ноября 2012 года приобрела права собственности на 26,01% (1 036 513 штук) акций предприятия «Запорожкокс».

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также сообщается, что компания Green Trails Property Ltd (Британские Виргинские острова) избавилась от своей доли акций предприятия «Запорожкокс», которая составляла 24,9999% (29 831 244 штук).

Ранее сообщалось, что «Метинвест», входящий в холдинг СКМ, намерен сконцентрировать более 50% «Запорожкокса».

Справка УНИАН. «Запорожкокс» производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, также выпускает коксовый газ и пековый кокс.

Компания СКМ сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В группу СКМ входят компании «Метинвест» и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа группа "Украина" и издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа", ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг "Горные машины", транспортный холдинг "Портинвест, транспортно-экспедиторская компания "Лемтранс" и другие.

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.