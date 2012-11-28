Мировые концерны в 2013 г. начнут строительство заводов по производству поездов в Украине

Мировые концерны начнут строительство заводов по производству поездов в Украине в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 28 ноября, на брифинге сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников.

«В 2013 году начнется строительство с мировыми концернами предприятий по производству поездов. В 2014 году уже будет первая продукция», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что он считает перспективным для украинских производителей подвижного состава заключение франчайзинговых договоров с мировыми производителями.

«Я советовал Крюковскому заводу франчайзинг. Еще один украинский производитель предложил свои технологии и оборудование. Но мировые производители говорят, что кроме коммуникаций и здания для организации производства в Украине им ничего не нужно. Западные компании привезут свое оборудование и специалистов. А наши специалисты будут готовы через 3-5 лет», - сказал он.

Кроме того, Б.Колесников отметил, что выпуск железными дорогами евробондов может быть актуален для привлечения инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры. «Для строительства новых дорог и электрификации мы будем выпускать евробонды», - сказал он.

В тоже время Б.Колесников не сказал, когда такие ценные бумаги могут быть выпущены.

Как сообщал УНИАН, ранее, в октябре, Б.Колесников отмечал, что железным дорогам Украины нужно для модернизации и обновления подвижного состава около 10 млрд евро в течение ближайших 10 лет.

«Нам нужно 300-400 электровозов, 120 региональных поездов, 600 электричек, это портфель больше 10 млрд евро в течение 10 ближайших лет как минимум», - сказал он.

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Полтавской обл.) в январе-октябре 2012 года, по сравнению с таким же периодом 2011 года, увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,7% - до 9 588 шт. Выпуск пассажирских вагонов предприятие увеличило в 8,2 раза - до 57 шт.

Крюковский вагоностроительный завод увеличил на 2012 год план производства грузовых вагонов c 10 750 до 11 200.

ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

«Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% - до 28 шт.