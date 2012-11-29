Cпецрежим кредитования отечественного машиностроения для АПК вступает в силу 30 ноября

30 ноября 2012 года вступает в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса».

Текст закона размещен в газете «Урядовый курьер» (№220 от 29 ноября 2012 года).

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Закон определяет, что отечественное машиностроение для агропромышленного комплекса является элементом системы инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса.

Отечественное машиностроение для АПК является совокупностью промышленных предприятий, научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций, учебных заведений и других учреждений, независимо от формы собственности, которые обеспечивают системный подход к созданию, проведению испытаний, организации производства, эксплуатации, ремонта, технического обслуживания и услуг, мониторинга рынка, обучения кадров с целью обеспечения потребностей сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности в отечественной технике и оборудовании для агропромышленного комплекса.

Расходы государственного бюджета на приоритетное развитие отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса ежегодно определяются в государственном бюджете отдельной строкой. Ранее эта норма действовала только с 2003 по 2010 год.

Кредитование предприятий отечественного машиностроения для АПК осуществляется в порядке предоставления кредитов на общих основаниях и по специальному режиму кредитования, который предусматривает компенсацию ставки по кредитам в размере до 70% учетной ставки, установленной Национальным банком Украины. Ранее эта норма действовала только с 2003 по 2010 год.

Закон также предусматривает, что средства госбюджета, которые направляются на мероприятия, связанные с закупкой техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга, и кредиты, предоставленные сельскохозяйственным товаропроизводителям при условии частичной компенсации за счет государственного бюджета ставки по кредитам банков и лизинговых платежей, направляются исключительно на отечественную технику и оборудование для агропромышленного комплекса.