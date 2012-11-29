Westa снизила прогноз продаж аккумуляторов почти на треть

Варшава. Крупнейший в СНГ производитель автомобильных аккумуляторов компания Westa Isic по итогам девяти месяцев текущего года снизила прогноз продаж аккумуляторов в этом году до 4-4,3 млн штук с ожидаемых по результатам первого полугодия 5,6-5,7 млн штук.

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, за первые три квартала текущего года компании удалось продать 2,8 млн обычных автомобильных аккумуляторов, что на 19% меньше, чем в январе-сентябре прошло года.

В третьем квартале Westa сократила продажи в годовом выражении на 26% - до 1,240 млн штук.

Компания также сообщила о падении производства на 26% за девять месяцев года - до 2,714 млн штук и снижении на 19% год к году в третьем квартале - до 1,290 млн.

Как сообщал УНИАН, Westa по итогам первого полугодия прогнозировала рост продаж в 2012 году на 10-12% с проданных в прошлом году 5,1 млн аккумуляторов.

Westa в январе-июне сократила продажу аккумуляторов на 12% - до 1,558 млн штук, а их производство за этот же период снизилось на 32% до 1,424 млн штук.

Справка УНИАН. В минувшем году компания, мощности которой позволяют ежегодно производить 7,6 млн аккумуляторов, увеличила их выпуск на 23% - до 5,3 млн штук, а продажи - на 19%, до 5,1 млн штук.

Во время дебюта на Варшавской фондовой бирже в августе 2011 года тогдашний глава совета директоров компании и главный акционер Денис Дзензерский заявлял о намерении увеличить производство в 2012 году до 6,5 млн штук, добившись роста в последующие года до 10 млн.