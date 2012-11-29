«СКМ» приобрела 31,1% «Донецккокса»

Крупнейшая в Украине финансово-промышленная компания System Capital Management Limited (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приобрела 31,129% акций (77 537 919 штук) предприятия «Донецккокс». Соответствующее сообщение предприятия опубликовано в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Как сообщается, по состоянию на 27 ноября компании СКМ принадлежит 31,129% акций «Донецккокса».

Как сообщал УНИАН, ранее СКМ приобрел 26% акций «Запорожкокса».

Справка УНИАН. Компания СКМ сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В группу СКМ входят компании «Метинвест» и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа группа "Украина" и издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа", ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг "Горные машины", транспортный холдинг "Портинвест, транспортно-экспедиторская компания "Лемтранс" и другие.

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.