Азаров снова заявил об "амбициозной задаче" - возродить рыболовный и торговый флот
Украина намерена возродить свой торговый флот.
Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время встречи с министром рыбного хозяйства и прибрежных дел Норвегии Лисбет Берг-Хансен, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.
«Мы поставили перед собой амбициозное задание: возродить свой рыболовный и торговый флот», - отметил Н.Азаров.
При этом он напомнил, что во времена СССР Украина имела один из самых мощных в мире торговых флотов.
Глава правительства подчеркнул, что Украина имеет мощные судостроительные заводы, которые позволяют реализовать это амбициозное задание.
Напомним, ранее Азаров уже констатировал, что "наступило время заявить - Украине нужен собственный большой флот".
В сентябре Верховная Рада приняла в целом Закон "О проведении экономического эксперимента по государственной поддержке судостроительной промышленности".
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