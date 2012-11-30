Реализация метпродукции в Украине за 10 месяцев сократилась на 13,8%

В Украине объем реализации металлургической продукции за 10 месяцев 2012 года сократился на 13,8% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года – до 177,992 млрд грн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Согласно сообщению, в то же время объем реализации металлургической продукции за октябрь 2012 года вырос на 0,9% относительно сентября т.г., но снизился на 7,8% относительно октября 2011 г.

Как сообщал УНИАН, за январь-октябрь 2012 года производство основных видов металлопродукции сократилось относительно аналогичного периода 2011 года на 1-8%.