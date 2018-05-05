Таможенный союз для Украины становится все ближе

Таможенный союз для Украины становится все ближе

12:30, 03 декабря 2012
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Украинские чиновники высшего ранга продолжают заверять в неизменности курса Украины в сторону Европы. Однако есть все основания ожидать, что ситуация будет развиваться совершенно в противоположном направлении. Причем подтверждение этого мы, возможно, сможем услышать уже в самое ближайшее время

Украинские чиновники высшего ранга продолжают заверять в неизменности курса Украины в сторону Европы. Однако есть все основания ожидать, что ситуация будет развиваться совершенно в противоположном направлении. Причем подтверждение этого мы, возможно, сможем услышать  уже в самое ближайшее время.

На начало декабря запланированы две встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина. Первая пройдет в Ашхабаде в рамках саммита глав правительств СНГ 5 декабря, вторая - буквально через несколько дней, дата официально не уточнена.

Скидка в обмен на интеграцию

По предварительной информации, основной темой переговоров будет сближение Украины с Таможенным союзом. Вряд ли Украина даст конкретный ответ относительно вступления в ТС. Можно предположить, что нашей стороной будет сделано некое заявление, из которого станет ясно - скорее «да», чем «нет».

В ответ, по имеющейся информации, Россия может сделать шаг навстречу в вопросе снижения цены газа. Каким образом это произойдет, окончательно пока неизвестно. Не исключено, что пообещает определенную скидку. К примеру, по самому оптимистическому варианту, на размер импортной пошлины в 30% от цены (это лишь к примеру). Пессимистический вариант – на 10%, как странам Европы – до 400 долл.

Фактор ВТО в контексте темы о Таможенном союзе

Стоит отметить, что на перспективе присоединения Украины к ТС может негативно отразиться фактический отказ ВТО принять предложение нашей страны по пересмотру, а фактически по увеличению ввозных пошлин. Как известно, степень защиты внутреннего рынка Украины как члена ВТО в два раза ниже, чем российского. И Москва уже не раз заявляла об опасности проникновения в страны ТС более дешевой западной продукции через Украину.

Так что вопрос повышения пошлин важен Украине по двум причинам. С одной стороны, для защиты внутреннего производителя, с другой – для снятия проблем в случае присоединения к ТС.

Правда, заявление ВТО с просьбой отозвать Украину заявку на пересмотр пошлин как таковое особой роли не играет. Решение, по сути, принимает не сама организация, а каждый из ее членов. Хотя, крупнейшие представители ВТО – страны ЕС, США и Китай - уже высказали свою обеспокоенность по поводу планов Украины и, если Киеву все же удастся достичь с некоторыми из них ожидаемого результата, в ответ они вполне могут со своей стороны ужесточить защитные меры.

«Такой поворот событий может значительно усложнить переговорный процесс Украины с Таможенным союзом и полноценное существование системы ЗСТ в рамках СНГ, так как уровень тарифной защиты этих объединений значительно выше, чем у Украины, и может вредить их экономическим интересам. Негативная реакция государств-членов ВТО на возможный пересмотр тарифных обязательств Украины может привести к применению санкций ограничительного характера (не только тарифных) по отношению к нашей стране, следствием чего может стать ухудшение ситуации с экспортом, выставление требований к Украине относительно компенсационных механизмов, инициирование странами-членами ВТО обсуждения выполнения Украиной обязательств в рамках ВТО», -  прокомментировал ситуацию экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин.

Юридический аспект присоединения к ТС

Если все-таки будет принято политическое решение о вступлении Украины в ТС, то на пути его реализации могут возникнуть юридические сложности. Сейчас часто вспоминают о необходимости проведения референдума. Мол, чтобы народ высказал свою позицию, что ему ближе – ЕС или ТС, а, следовательно, и Евразийский союз на  перспективу.

Не исключено, что такой референдум может быть проведен. Закон о нем уже принят. Правда, неизвестно, ведется ли в Украине работа по его подготовке. Во всяком случае, перед выборами вице-премьер Сергей Тигипко сказал, что не слышал об этом.

Как отмечает министр юстиции Александр Лавринович, для вынесения на референдум вопроса о вступлении Украины в Таможенный союз сначала необходимо подписать соответствующее межгосударственное соглашение. «Я сомневаюсь, что будет возможность такой референдум провести в соответствии с действующим законом», - сказал министр. Но, «когда вопрос ратификации (соглашения – ред.) будет, тогда процедура, которая определена в Конституции, предусматривает, что это должно быть вынесено на всеукраинский референдум», - пояснил .Лавринович.

С другой стороны, перед референдумом (если решат проводить) необходимо будет получить заключение Конституционного суда по поводу того, не противоречит ли ст. 92 Основного закона вступление в организацию с наднациональным органом, коим в Таможенном союзе является Комиссия ТС (сейчас Евразийская экономическая комиссия - единый регулирующий орган ТС и Единого экономического пространства).

***Согласно ст. 92 Конституции, внешнеэкономическая и таможенная деятельность определяется лишь законами Украины.

Как стало известно, вопрос возможности обращения в КС по данной теме уже обсуждается в верхах.

Новые экспертные оценки вступления Украины в ТС

На сегодняшний день эксперты ни со стороны Украины, ни со стороны Евросоюза не обнародовали какие-либо конкретные оценки результата подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

В свою очередь, уже есть несколько экспертных заключений относительно присоединения Украины к Таможенному союзу. Их сделали академические институты Украины и России, к примеру, украинский Национальный институт стратегических исследований. В распоряжении УНИАН оказались последние выкладки специалистов Минэкономразвития и торговли Украины, которые свидетельствуют о положительном эффекте для Украины после присоединения к ТС, причем практически с первого же года.

Кроме того, по результатам работы украинской и российской правительственных экспертных групп высокого уровня во главе с первыми вице-премьер-министрами, Украина в случае вступления в ТС получит следующие плюсы:

Отмена экспортных пошлин на нефть добавит 3 млрд. долл. в год, на нефтепродукты – 490 млн. долл.

Снижение цен на газ до уровня российских внутренних цен – 4,6 млрд. долл.

Отмена российских защитных мер в отношении Украины приведет к увеличению украинского экспорта в РФ на 670 млн. долл. в год.

Компенсация Украине возможных санкции со стороны ВТО – 1,9 млрд. долл.

Обеспечение загрузки ГТС.

Прирост (снижение) объемов выпуска продукции по ВЭД и ВВП в целом в условиях вступления Украины в Таможенный союз с РФ, Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, в %

 

Вид экономической деятельности

1-ая волна*

2-ая волна*

Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги

2,12

2,43

Лесное хозяйство и связанные с ним услуги

1,6

2,71

Рыбалка, рыборазведение

0,15

2,61

Добыча угля, лигнита, торфа; добыча урановой и ториевой руд

3,56

4,09

Добыча углеводов и связанные с ним услуги

4,45

4,32

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

3,97

4,18

Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

1,11

2,09

Легкая промышленность

0,65

1,94

Обработка древесины и изготовление изделий из древесины; целлюлозно-бумажное производство; полиграфическая деятельность

0,73

2,03

Производство кокса; производство ядерных материалов

0,41

3,62

Производство продуктов нефтепереработки

0,71

3,48

Химическая и нефтехимическая промышленность

2,97

3,13

Производство другой неметаллической минеральной продукции

5,02

3,38

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

4,12

3,69

Машиностроение

6,21

4,07

Другие сферы промышленности

2,07

2,93

Производство и распределение электроэнергии

3,40

3,49

Производство и распределение газа

2,43

4,04

Поставка пара и горячей воды

1,85

4,06

Сбор, очищение и распределение воды

4,39

4,73

Строительство

6,94

3,98

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного использования

2,64

4,36

Деятельность отелей и ресторанов

0,90

1,37

Деятельность транспорта

5,75

3,7

Деятельность почты и связи

2,87

3,64

Финансовая деятельность

0,30

1,56

Операции с недвижимым имуществом

10,87

6,46

Аренда машин и оборудования, прокат бытовых изделий и предметов личного использования

5,17

4,35

Деятельность в сфере информации

1,05

3,24

Исследования и разработки

5,69

4,77

Деятельность в сфере права, бухгалтерского учета, инжиниринга; предоставление услуг предпринимателям

1,98

3,74

Государственное управление

5,76

3,55

Образование

2,85

2,39

Охрана здоровья и предоставление социальной помощи

3,88

3,13

Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов

9,68

4,79

Деятельность общественных организаций

0,19

1,21

Деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечении

1,00

1,36

Предоставление индивидуальных услуг

1,83

2,85

Валовой выпуск (всего)

3,26

3,35

Валовой внутренний продукт

2,2

2,06

 

*- первая волна учитывает прямое влияние на выпуск продукции

* - вторая волна учитывает дальнейшее посредственное лаговое влияние Украины в ТС

 Юрий Ходжаян (УНИАН)

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