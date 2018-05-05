Таможенный союз для Украины становится все ближе
Украинские чиновники высшего ранга продолжают заверять в неизменности курса Украины в сторону Европы. Однако есть все основания ожидать, что ситуация будет развиваться совершенно в противоположном направлении. Причем подтверждение этого мы, возможно, сможем услышать уже в самое ближайшее время
Украинские чиновники высшего ранга продолжают заверять в неизменности курса Украины в сторону Европы. Однако есть все основания ожидать, что ситуация будет развиваться совершенно в противоположном направлении. Причем подтверждение этого мы, возможно, сможем услышать уже в самое ближайшее время.
На начало декабря запланированы две встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина. Первая пройдет в Ашхабаде в рамках саммита глав правительств СНГ 5 декабря, вторая - буквально через несколько дней, дата официально не уточнена.
Скидка в обмен на интеграцию
По предварительной информации, основной темой переговоров будет сближение Украины с Таможенным союзом. Вряд ли Украина даст конкретный ответ относительно вступления в ТС. Можно предположить, что нашей стороной будет сделано некое заявление, из которого станет ясно - скорее «да», чем «нет».
В ответ, по имеющейся информации, Россия может сделать шаг навстречу в вопросе снижения цены газа. Каким образом это произойдет, окончательно пока неизвестно. Не исключено, что пообещает определенную скидку. К примеру, по самому оптимистическому варианту, на размер импортной пошлины в 30% от цены (это лишь к примеру). Пессимистический вариант – на 10%, как странам Европы – до 400 долл.
Фактор ВТО в контексте темы о Таможенном союзе
Стоит отметить, что на перспективе присоединения Украины к ТС может негативно отразиться фактический отказ ВТО принять предложение нашей страны по пересмотру, а фактически по увеличению ввозных пошлин. Как известно, степень защиты внутреннего рынка Украины как члена ВТО в два раза ниже, чем российского. И Москва уже не раз заявляла об опасности проникновения в страны ТС более дешевой западной продукции через Украину.
Так что вопрос повышения пошлин важен Украине по двум причинам. С одной стороны, для защиты внутреннего производителя, с другой – для снятия проблем в случае присоединения к ТС.
Правда, заявление ВТО с просьбой отозвать Украину заявку на пересмотр пошлин как таковое особой роли не играет. Решение, по сути, принимает не сама организация, а каждый из ее членов. Хотя, крупнейшие представители ВТО – страны ЕС, США и Китай - уже высказали свою обеспокоенность по поводу планов Украины и, если Киеву все же удастся достичь с некоторыми из них ожидаемого результата, в ответ они вполне могут со своей стороны ужесточить защитные меры.
«Такой поворот событий может значительно усложнить переговорный процесс Украины с Таможенным союзом и полноценное существование системы ЗСТ в рамках СНГ, так как уровень тарифной защиты этих объединений значительно выше, чем у Украины, и может вредить их экономическим интересам. Негативная реакция государств-членов ВТО на возможный пересмотр тарифных обязательств Украины может привести к применению санкций ограничительного характера (не только тарифных) по отношению к нашей стране, следствием чего может стать ухудшение ситуации с экспортом, выставление требований к Украине относительно компенсационных механизмов, инициирование странами-членами ВТО обсуждения выполнения Украиной обязательств в рамках ВТО», - прокомментировал ситуацию экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин.
Юридический аспект присоединения к ТС
Если все-таки будет принято политическое решение о вступлении Украины в ТС, то на пути его реализации могут возникнуть юридические сложности. Сейчас часто вспоминают о необходимости проведения референдума. Мол, чтобы народ высказал свою позицию, что ему ближе – ЕС или ТС, а, следовательно, и Евразийский союз на перспективу.
Не исключено, что такой референдум может быть проведен. Закон о нем уже принят. Правда, неизвестно, ведется ли в Украине работа по его подготовке. Во всяком случае, перед выборами вице-премьер Сергей Тигипко сказал, что не слышал об этом.
Как отмечает министр юстиции Александр Лавринович, для вынесения на референдум вопроса о вступлении Украины в Таможенный союз сначала необходимо подписать соответствующее межгосударственное соглашение. «Я сомневаюсь, что будет возможность такой референдум провести в соответствии с действующим законом», - сказал министр. Но, «когда вопрос ратификации (соглашения – ред.) будет, тогда процедура, которая определена в Конституции, предусматривает, что это должно быть вынесено на всеукраинский референдум», - пояснил .Лавринович.
С другой стороны, перед референдумом (если решат проводить) необходимо будет получить заключение Конституционного суда по поводу того, не противоречит ли ст. 92 Основного закона вступление в организацию с наднациональным органом, коим в Таможенном союзе является Комиссия ТС (сейчас Евразийская экономическая комиссия - единый регулирующий орган ТС и Единого экономического пространства).
***Согласно ст. 92 Конституции, внешнеэкономическая и таможенная деятельность определяется лишь законами Украины.
Как стало известно, вопрос возможности обращения в КС по данной теме уже обсуждается в верхах.
Новые экспертные оценки вступления Украины в ТС
На сегодняшний день эксперты ни со стороны Украины, ни со стороны Евросоюза не обнародовали какие-либо конкретные оценки результата подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.
В свою очередь, уже есть несколько экспертных заключений относительно присоединения Украины к Таможенному союзу. Их сделали академические институты Украины и России, к примеру, украинский Национальный институт стратегических исследований. В распоряжении УНИАН оказались последние выкладки специалистов Минэкономразвития и торговли Украины, которые свидетельствуют о положительном эффекте для Украины после присоединения к ТС, причем практически с первого же года.
Кроме того, по результатам работы украинской и российской правительственных экспертных групп высокого уровня во главе с первыми вице-премьер-министрами, Украина в случае вступления в ТС получит следующие плюсы:
Отмена экспортных пошлин на нефть добавит 3 млрд. долл. в год, на нефтепродукты – 490 млн. долл.
Снижение цен на газ до уровня российских внутренних цен – 4,6 млрд. долл.
Отмена российских защитных мер в отношении Украины приведет к увеличению украинского экспорта в РФ на 670 млн. долл. в год.
Компенсация Украине возможных санкции со стороны ВТО – 1,9 млрд. долл.
Обеспечение загрузки ГТС.
Прирост (снижение) объемов выпуска продукции по ВЭД и ВВП в целом в условиях вступления Украины в Таможенный союз с РФ, Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, в %
Вид экономической деятельности
1-ая волна*
2-ая волна*
Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
2,12
2,43
Лесное хозяйство и связанные с ним услуги
1,6
2,71
Рыбалка, рыборазведение
0,15
2,61
Добыча угля, лигнита, торфа; добыча урановой и ториевой руд
3,56
4,09
Добыча углеводов и связанные с ним услуги
4,45
4,32
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
3,97
4,18
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
1,11
2,09
Легкая промышленность
0,65
1,94
Обработка древесины и изготовление изделий из древесины; целлюлозно-бумажное производство; полиграфическая деятельность
0,73
2,03
Производство кокса; производство ядерных материалов
0,41
3,62
Производство продуктов нефтепереработки
0,71
3,48
Химическая и нефтехимическая промышленность
2,97
3,13
Производство другой неметаллической минеральной продукции
5,02
3,38
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
4,12
3,69
Машиностроение
6,21
4,07
Другие сферы промышленности
2,07
2,93
Производство и распределение электроэнергии
3,40
3,49
Производство и распределение газа
2,43
4,04
Поставка пара и горячей воды
1,85
4,06
Сбор, очищение и распределение воды
4,39
4,73
Строительство
6,94
3,98
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного использования
2,64
4,36
Деятельность отелей и ресторанов
0,90
1,37
Деятельность транспорта
5,75
3,7
Деятельность почты и связи
2,87
3,64
Финансовая деятельность
0,30
1,56
Операции с недвижимым имуществом
10,87
6,46
Аренда машин и оборудования, прокат бытовых изделий и предметов личного использования
5,17
4,35
Деятельность в сфере информации
1,05
3,24
Исследования и разработки
5,69
4,77
Деятельность в сфере права, бухгалтерского учета, инжиниринга; предоставление услуг предпринимателям
1,98
3,74
Государственное управление
5,76
3,55
Образование
2,85
2,39
Охрана здоровья и предоставление социальной помощи
3,88
3,13
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов
9,68
4,79
Деятельность общественных организаций
0,19
1,21
Деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечении
1,00
1,36
Предоставление индивидуальных услуг
1,83
2,85
Валовой выпуск (всего)
3,26
3,35
Валовой внутренний продукт
2,2
2,06
*- первая волна учитывает прямое влияние на выпуск продукции
* - вторая волна учитывает дальнейшее посредственное лаговое влияние Украины в ТС
Юрий Ходжаян (УНИАН)