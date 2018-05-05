Таможенный союз для Украины становится все ближе

Украинские чиновники высшего ранга продолжают заверять в неизменности курса Украины в сторону Европы. Однако есть все основания ожидать, что ситуация будет развиваться совершенно в противоположном направлении. Причем подтверждение этого мы, возможно, сможем услышать уже в самое ближайшее время.

На начало декабря запланированы две встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина. Первая пройдет в Ашхабаде в рамках саммита глав правительств СНГ 5 декабря, вторая - буквально через несколько дней, дата официально не уточнена.

Скидка в обмен на интеграцию

По предварительной информации, основной темой переговоров будет сближение Украины с Таможенным союзом. Вряд ли Украина даст конкретный ответ относительно вступления в ТС. Можно предположить, что нашей стороной будет сделано некое заявление, из которого станет ясно - скорее «да», чем «нет».

В ответ, по имеющейся информации, Россия может сделать шаг навстречу в вопросе снижения цены газа. Каким образом это произойдет, окончательно пока неизвестно. Не исключено, что пообещает определенную скидку. К примеру, по самому оптимистическому варианту, на размер импортной пошлины в 30% от цены (это лишь к примеру). Пессимистический вариант – на 10%, как странам Европы – до 400 долл.

Фактор ВТО в контексте темы о Таможенном союзе

Стоит отметить, что на перспективе присоединения Украины к ТС может негативно отразиться фактический отказ ВТО принять предложение нашей страны по пересмотру, а фактически по увеличению ввозных пошлин. Как известно, степень защиты внутреннего рынка Украины как члена ВТО в два раза ниже, чем российского. И Москва уже не раз заявляла об опасности проникновения в страны ТС более дешевой западной продукции через Украину.

Так что вопрос повышения пошлин важен Украине по двум причинам. С одной стороны, для защиты внутреннего производителя, с другой – для снятия проблем в случае присоединения к ТС.

Правда, заявление ВТО с просьбой отозвать Украину заявку на пересмотр пошлин как таковое особой роли не играет. Решение, по сути, принимает не сама организация, а каждый из ее членов. Хотя, крупнейшие представители ВТО – страны ЕС, США и Китай - уже высказали свою обеспокоенность по поводу планов Украины и, если Киеву все же удастся достичь с некоторыми из них ожидаемого результата, в ответ они вполне могут со своей стороны ужесточить защитные меры.

«Такой поворот событий может значительно усложнить переговорный процесс Украины с Таможенным союзом и полноценное существование системы ЗСТ в рамках СНГ, так как уровень тарифной защиты этих объединений значительно выше, чем у Украины, и может вредить их экономическим интересам. Негативная реакция государств-членов ВТО на возможный пересмотр тарифных обязательств Украины может привести к применению санкций ограничительного характера (не только тарифных) по отношению к нашей стране, следствием чего может стать ухудшение ситуации с экспортом, выставление требований к Украине относительно компенсационных механизмов, инициирование странами-членами ВТО обсуждения выполнения Украиной обязательств в рамках ВТО», - прокомментировал ситуацию экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин.

Юридический аспект присоединения к ТС

Если все-таки будет принято политическое решение о вступлении Украины в ТС, то на пути его реализации могут возникнуть юридические сложности. Сейчас часто вспоминают о необходимости проведения референдума. Мол, чтобы народ высказал свою позицию, что ему ближе – ЕС или ТС, а, следовательно, и Евразийский союз на перспективу.

Не исключено, что такой референдум может быть проведен. Закон о нем уже принят. Правда, неизвестно, ведется ли в Украине работа по его подготовке. Во всяком случае, перед выборами вице-премьер Сергей Тигипко сказал, что не слышал об этом.

Как отмечает министр юстиции Александр Лавринович, для вынесения на референдум вопроса о вступлении Украины в Таможенный союз сначала необходимо подписать соответствующее межгосударственное соглашение. «Я сомневаюсь, что будет возможность такой референдум провести в соответствии с действующим законом», - сказал министр. Но, «когда вопрос ратификации (соглашения – ред.) будет, тогда процедура, которая определена в Конституции, предусматривает, что это должно быть вынесено на всеукраинский референдум», - пояснил .Лавринович.

С другой стороны, перед референдумом (если решат проводить) необходимо будет получить заключение Конституционного суда по поводу того, не противоречит ли ст. 92 Основного закона вступление в организацию с наднациональным органом, коим в Таможенном союзе является Комиссия ТС (сейчас Евразийская экономическая комиссия - единый регулирующий орган ТС и Единого экономического пространства).

***Согласно ст. 92 Конституции, внешнеэкономическая и таможенная деятельность определяется лишь законами Украины.

Как стало известно, вопрос возможности обращения в КС по данной теме уже обсуждается в верхах.

Новые экспертные оценки вступления Украины в ТС

На сегодняшний день эксперты ни со стороны Украины, ни со стороны Евросоюза не обнародовали какие-либо конкретные оценки результата подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

В свою очередь, уже есть несколько экспертных заключений относительно присоединения Украины к Таможенному союзу. Их сделали академические институты Украины и России, к примеру, украинский Национальный институт стратегических исследований. В распоряжении УНИАН оказались последние выкладки специалистов Минэкономразвития и торговли Украины, которые свидетельствуют о положительном эффекте для Украины после присоединения к ТС, причем практически с первого же года.

Кроме того, по результатам работы украинской и российской правительственных экспертных групп высокого уровня во главе с первыми вице-премьер-министрами, Украина в случае вступления в ТС получит следующие плюсы:

Отмена экспортных пошлин на нефть добавит 3 млрд. долл. в год, на нефтепродукты – 490 млн. долл.

Снижение цен на газ до уровня российских внутренних цен – 4,6 млрд. долл.

Отмена российских защитных мер в отношении Украины приведет к увеличению украинского экспорта в РФ на 670 млн. долл. в год.

Компенсация Украине возможных санкции со стороны ВТО – 1,9 млрд. долл.

Обеспечение загрузки ГТС.

Прирост (снижение) объемов выпуска продукции по ВЭД и ВВП в целом в условиях вступления Украины в Таможенный союз с РФ, Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, в %

Вид экономической деятельности 1-ая волна* 2-ая волна* Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 2,12 2,43 Лесное хозяйство и связанные с ним услуги 1,6 2,71 Рыбалка, рыборазведение 0,15 2,61 Добыча угля, лигнита, торфа; добыча урановой и ториевой руд 3,56 4,09 Добыча углеводов и связанные с ним услуги 4,45 4,32 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 3,97 4,18 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 1,11 2,09 Легкая промышленность 0,65 1,94 Обработка древесины и изготовление изделий из древесины; целлюлозно-бумажное производство; полиграфическая деятельность 0,73 2,03 Производство кокса; производство ядерных материалов 0,41 3,62 Производство продуктов нефтепереработки 0,71 3,48 Химическая и нефтехимическая промышленность 2,97 3,13 Производство другой неметаллической минеральной продукции 5,02 3,38 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 4,12 3,69 Машиностроение 6,21 4,07 Другие сферы промышленности 2,07 2,93 Производство и распределение электроэнергии 3,40 3,49 Производство и распределение газа 2,43 4,04 Поставка пара и горячей воды 1,85 4,06 Сбор, очищение и распределение воды 4,39 4,73 Строительство 6,94 3,98 Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного использования 2,64 4,36 Деятельность отелей и ресторанов 0,90 1,37 Деятельность транспорта 5,75 3,7 Деятельность почты и связи 2,87 3,64 Финансовая деятельность 0,30 1,56 Операции с недвижимым имуществом 10,87 6,46 Аренда машин и оборудования, прокат бытовых изделий и предметов личного использования 5,17 4,35 Деятельность в сфере информации 1,05 3,24 Исследования и разработки 5,69 4,77 Деятельность в сфере права, бухгалтерского учета, инжиниринга; предоставление услуг предпринимателям 1,98 3,74 Государственное управление 5,76 3,55 Образование 2,85 2,39 Охрана здоровья и предоставление социальной помощи 3,88 3,13 Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов 9,68 4,79 Деятельность общественных организаций 0,19 1,21 Деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечении 1,00 1,36 Предоставление индивидуальных услуг 1,83 2,85 Валовой выпуск (всего) 3,26 3,35 Валовой внутренний продукт 2,2 2,06

*- первая волна учитывает прямое влияние на выпуск продукции

* - вторая волна учитывает дальнейшее посредственное лаговое влияние Украины в ТС

Юрий Ходжаян (УНИАН)