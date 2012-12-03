Запорожский завод ферросплавов остановил производство

Запорожский завод ферросплавов - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов и единственный на территории СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, а также металлический марганец, остановил производство.

Информацию об этом сегодня подтвердил УНИАН председатель правления ПАО «Запорожский завод ферросплавов» Павел Кравченко.

"С 1 декабря мы вынуждены были остановить производство. Завершили в ночь на 2 декабря плавки после чего все производственные цеха ЗЗФ остановили работу", - констатировал П. Кравченко.

По его словам причина произошедшего – "непрофессионализм и безответственность чиновников".

"Несмотря на прямое указание Президента, несмотря на два решения Кабмина и множество совещаний, на которых были приняты решения о необходимости поддержки ферросплавной отрасли и предоставления ферросплавщикам тарифа, аналогичного тому по которому электроэнергия поставляется на экспорт – нашим конкурентам, никаких конкретных шагов предпринято не было. В итоге, мы после работы в октябре-ноябре себе в убыток (его сумма порядка 20 млн грн), с 1 декабря вынуждены были остановить производство, т.к. в ситуации, когда доля электроэнергии в себестоимости продукции достигает 45%, наша продукция просто не может быть конкурентоспособной», - пояснил П.Кравченко.

По словам председателя правления ЗЗФ, на сегодняшний день руководство завода ищет возможности сохранить "коллектив профессионалов, работающих на предприятии".

"Пока мы отправили часть людей на простой, часть перевели на сокращенную рабочую неделю, еще часть задействована на обслуживании печи, которую мы оставили в работе, чтобы обеспечить экологическую бронь (ее остановка чревата экологическими последствиями). Пытаемся найти пути сохранения коллектива – коллектива профессионалов, работающих на заводе, т.к. в результате произошедшего под угрозой сокращения оказались более 2 тысяч человек, за каждым из которых стоят семьи", - рассказал руководитель предприятия.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн. В качестве основной причины проблем ЗЗФ специалисты называют рост цен на электроэнергию, затраты на которую являются превалирующими в себестоимости производства ферросплавов. Согласно расчетам экспертов, за последние два года стоимость электроэнергии для ЗЗФ выросла на 74%, тогда как только на протяжении 2012 года мировые цены на ферросплавную продукцию снизились на 20%.