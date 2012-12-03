В Украине за январь-ноябрь производство стали сократилось на 7%

В Украине, по оперативным данным, за январь-ноябрь 2012 года производство стали сократилось относительно аналогичного периода 2011 года на 7%, или на 2,102 млн тонн –до 29,828 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Производство готового проката снизилось на 6%, или 1,637 млн тонн – до 24,503 млн тонн.

За 11 месяцев метпредприятия произвели 26,669 млн тонн общего проката, что на 8%, или на 2,457 млн тонн меньше, чем за 11 месяцев 2011 г.

Производство чугуна за январь-ноябрь сократилось относительно января-ноября 2011 г. на 1%, или на 333 тыс. тонн - до 26,171 млн тонн.

Производство метизов за отчетный период снизилось на 20%, или на 50 тыс. тонн – до 193 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 г. производство чугуна в Украине выросло по сравнению с 2010 г. на 6% - 28,879 млн тонн, стали – на 6% - до 34,689 млн тонн, проката - на 3% - до 31,677 млн тонн.