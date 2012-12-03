Крюковский вагонзавод выпустил новый вагон-хоппер для строительных сыпучих грузов

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) выпустил новый вагон-хоппер модели 19-7075, который предназначен для перевозки цемента и других строительных сыпучих грузов, требующих защиты от осадков. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По ее данным, межведомственная комиссия, заседание которой состоялось в конце прошлой недели, рекомендовала принять вагон-хоппер модели 19-7075 для постановки на серийное производство.

Новый вагон отличается от своего предшественника улучшенными технико-экономическими характеристиками. Он имеет большую, по сравнению с базовой моделью, грузоподъемность (74 тонны) и больший объем кузова (67 куб. м), который наиболее полно обеспечивает погрузку цемента с насыпной плотностью 1,2 т/м3. Крышки разгрузочных и загрузочных люков нового цементовоза оборудованы механизмами централизованного опломбирования, благодаря которым весь вагон пломбируется двумя запорно-пломбировочными устройствами.

К тому же конструкция вагона модели 19-7075, которая обеспечивает реализацию осевой нагрузки 23,5 тс, легко позволяет осуществить переход и на тележки с осевой нагрузкой 25 тс. При переходе на повышенную осевую нагрузку грузоподъемность вагона ориентировочно составит 79-79,5 тонн.

На новой модели также установлена прогрессивная тормозная система с раздельным торможением каждой тележки, применение которой обеспечивает высокую эффективность тормозных качеств вагона.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт, а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.