«Метинвест» привлекает трехлетнее предэкспортное финансирование на 300 млн долл.

Metinvest B.V., материнская компания вертикально интегрированной группы горно-металлургических компаний «Метинвест», объявила о привлечении трехлетней кредитной линии на сумму 300 млн долларов, говорится в сообщении компании.

Ставка по кредитной линии составляет 5,25% годовых сверх LIBOR. Льготный период кредитования составляет один год.

«Средства кредита будут использованы для финансирования программы капитальных инвестиций группы «Метинвест», а также направлены на общекорпоративные цели. Deutsche Bank AG действовал в качестве координирующего организатора финансирования и букраннера», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что Natixis и ING Bank N.V. выступили в качестве первоначальных организаторов финансирования и букраннеров, Raiffeisen Bank International AG – организатора финансирования.

«Как было заявлено в ходе обнародования наших финансовых результатов за первые шесть месяцев 2012 года, мы намеревались привлечь около 225 млн долл. до конца года. Мы очень довольны, что интерес, проявленный со стороны банков, позволил нам увеличить сумму кредитной линии до 300 млн долл», - сказано в сообщении со ссылкой на слова финансового директора «Метинвеста» Сергея Новикова.

С. Новиков добавил, что привлеченные средства помогут в реализации пересмотренной долгосрочной программы технического переоснащения производства, в которой основное внимание уделено быстроокупаемым инициативам и которая направлена на обеспечение высокого качества продукции, снижение себестоимости и повышение операционной эффективности.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» за 9 месяцев т.г. по сравнению с аналогичным показателем 2011 года сократил производство стали на 13% - до 9,58 млн тонн. Добыча угля «Метинвестом» за указанный период сократилась на 8% - до 9,284 млн тонн.

«Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.