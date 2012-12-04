В октябре выросли цены промпроизводителей в ЕС

Брюссель. В октябре 2012 года цены промышленных производителей по сравнению с сентябрем 2012 года выросли в зоне евро на 0,1%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – также на 0,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В октябре 2012 года по сравнению с октябрем 2011 года цены промышленных производителей выросли на 2,6% в зоне евро и на 2,5% в ЕС-27.

В октябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 0,1% в обеих зонах, цены в энергетическом секторе снизились на 0,2% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов не изменились в обеих зонах, цены на товары долговременного потребления выросли на 0,1% в зоне евро и на 0,2% в ЕС-27, на товары кратковременного потребления – выросли на 0,2% в обеих зонах.

Цены на капитальное имущество не изменились в зоне евро и выросли на 0,1% в ЕС-27.

Наибольший рост цен промышленных производителей в октябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года зарегистрирован в Бельгии и Нидерландах (по 0,8%), Румынии (0,6%), Франции и Великобритании (по 0,5%).

Наибольшее снижение цен было зарегистрировано в Литве (-1,1%), Греции (-1,0%), Польше (-0,6%), Италии и Финляндии (по –0,3%).

В октябре 2012 года по сравнению с октябрем 2011 года цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 1,5% в обеих зонах, цены в энергетическом секторе выросли на 5,9% в зоне евро и на 5,3% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов выросли на 1,3% в зоне евро и на 1,1% в ЕС-27, цены на товары долговременного потребления выросли на 1,3% в обеих зонах, на товары кратковременного потребления – на 2,5% в зоне евро и на 2,6% в ЕС-27.

Цены на капитальное имущество выросли на 0,9% в обеих зонах.

Наибольший рост цен промышленных производителей в октябре 2012 года по сравнению с октябрем 2011 года зарегистрирован в Болгарии (6,9%), Румынии (6,5%) и Кипре (6,3%).

Наименьший рост цен зарегистрирован в Швеции (0,2%), Мальте и Австрии (по 0,9%).

В сентябре по сравнению с августом 2012 года цены промышленных производителей выросли на 0,2% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27.