Для модернизации самолетов ВСУ будут перепрофилированы авиаремонтные предприятия

Для модернизации самолетов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут перепрофилированы нынешние авиаремонтные предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 5 декабря, сообщил министр обороны Украины Дмитрий Саламатин на аэродроме в Кульбакино, отвечая на вопросы журналистов, после вручения формуляров к двум модернизированным штурмовикам СУ-25 М1.

В частности, он сказал: «Будут задействованы все ремонтные предприятия. Больше того, мы сейчас хотим перепрофилировать те авиаремонтные предприятия, которые, допустим, не занимались какими - то конкретными типами самолетов и сделать так, чтобы расширились их возможности по ремонту типов самолетов».

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин на аэродроме в Кульбакино вручил летчикам 299-й бригады тактической авиации формуляры к двум капитально отремонтированным и модернизированным штурмовикам СУ-25 М1. Ремонт был выполнен на Запорожском авиаремонтном заводе государственного концерна «Укроборонсервис» «МИГ- ремонт».

По данным Минобороны Украины, с начала 2012 года Воздушные Силы ВС Украины получили 35 отремонтированных летательных аппаратов, а до конца года получат еще 19. На ремонт авиационной техники в этом году было выделено в три раза больше средств, чем в 2011 году.

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